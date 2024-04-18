День начался с подъема по тревоге, – полицейский из фильма "20 дней в Мариуполе" о 24 февраля
Полицейский Владимир Никулин был в Мариуполе на момент начала полномасштабного вторжения. Впоследствии мужчина стал именно тем, кто помог журналистам Мстиславу Чернову и Евгению Малолетке выехать из окруженного города.
Владимир Никулин попал на службу в Мариуполь после оккупации россиянами Донецка в 2014 году. Об этом полицейский рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Однако в феврале 2022 года война настигла мужчину уже в Мариуполе.
Как я уже неоднократно говорил, для многих служащих этот день начался одинаково – с подъема по тревоге. Я переспросил своего руководителя, или это боевая тревога, он ответил, что да. Тогда я уже понял, что началась большая война с Россией,
– вспоминает Владимир Никулин 24 февраля 2022 года.
Работа в условиях блокады
Он отметил, что полицейские ни одной страны в мире не имели опыта, как работать в условиях такой войны, ведь война с Россией – это самая большая по масштабам война со времен Второй мировой. Никулин добавил, что полицейские работали в окруженном городе, во время полной блокады.
Поэтому кто бы там что не говорил, у полицейских опыта работы в таких условиях не было никакого. У нас был опыт работы во время другого типа войны, который начался в 2014 году. Также кровавой, также ужасной для людей с такими же бомбардировками. Но все равно не такого, начавшегося в 2022 году. Такого опыта у нас не было,
– объяснил он.
По словам Владимира, тогда не было и не могло быть никаких приказов, а их действия в Мариуполе зависели от потребностей.
Что сейчас происходит в оккупированном Мариуполе: последние новости
- В начале апреля 2024 года в Мариуполе зафиксировали вспышку холеры. Особенно заболевание распространялось среди детей, но оккупационная власть на это не реагировала. Похожий случай уже случался в 2022 году, тогда россияне также его скрыли. Сейчас хотят ограничиться каникулами в школе, но не общим карантином.
- Оккупанты якобы "восстанавливают" Мариуполь, одновременно местные жалуются на такое "восстановление". Людей, которые отказываются оформлять российские паспорта, угрожают выселить и депортировать. Кроме этого, сносят целые кварталы для своего "строительства" и не учитывают, что под руинами могут оставаться тела погибших.
- В Мариуполе находится большое количество выходцев из других стран, в частности таджиков, чеченцев, дагестанцев. После теракта в Крокусе, в котором обвинили мигрантов, в городе также распространилась ксенофобия. Теперь у мариупольцев этническая ненависть к этим людям, хотя раньше такого не было. Среди других причин – пренебрежительное отношение мигрантов к местным.