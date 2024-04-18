Володимир Нікулін потрапив на службу до Маріуполя після окупації росіянами Донецька у 2014 році. Про це поліцеський розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Читайте також Оскароносний фільм "20 днів у Маріуполі" буде доступним на Netflix: дата прем'єри
Проте в лютому 2022 року війна наздогнала чоловіка вже в Маріуполі.
Як я вже неодноразово казав, для багатьох службовців цей день почався однаково – з підйому за тривогою. Я перепитав свого керівника, чи це бойова тривога, він відповів, що так. Тоді я вже зрозумів, що почалася велика війна з Росією,
– пригадує Володимир Нікулін 24 лютого 2022 року.
Робота в умовах блокади
Він наголосив, що поліцейські жодної країни у світі не мали досвіду, як працювати в умовах такої війни, адже війна з Росією – це найбільша за масштабами війна з часів Другої світової. Нікулін додав, що поліцейські працювали в оточеному місті, під час повної блокади.
Тому хто б там що не казав, у поліцейських досвіду роботи в таких умовах не було жодного. У нас був досвід роботи під час іншого типу війни, який почався у 2014 році. Також кривавому, також жахливому для людей з такими ж самими бомбардуваннями. Але все одно не такого, що почався у 2022 році. Такого досвіду в нас не було,
– пояснив він.
За словами Володимира, тоді не було і не могло бути жодних наказів, а їхні дії у Маріуполі залежали від потреб.
Що зараз відбувається в окупованому Маріуполі: останні новини
- На початку квітня 2024 року у Маріуполі зафіксували спалах холери. Особливо захворювання ширилось серед дітей, але окупаційна влада на це не реагувала. Схожий випадок уже траплявся у 2022 році, тоді росіяни також його приховали. Зараз хочуть обмежитись канікулами у школі, а про загальний карантин не йдеться.
- Окупанти нібито "відбудовують" Маріуполь, водночас місцеві скаржаться на таке "відновлення". Людей, які відмовляються оформляти російські паспорти, погрожують виселити та депортувати. Крім цього, зносять цілі квартали для свого "будівництва" й не зважають, що під руїнами можуть залишатися тіла загиблих.
- У Маріуполі перебуває велика кількість вихідців з інших країн, зокрема таджиків, чеченців, дагестанців. Після теракту у Крокусі, в якому звинуватили мігрантів, у місті також поширилась ксенофобія. Тепер у маріупольців етнічна ненависть до цих людей, хоча раніше такого не було. Серед інших причин – зневажливе ставлення мігрантів до місцевих.