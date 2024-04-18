Владимир Никулин попал на службу в Мариуполь после оккупации россиянами Донецка в 2014 году. Об этом полицейский рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Однако в феврале 2022 года война настигла мужчину уже в Мариуполе.

Как я уже неоднократно говорил, для многих служащих этот день начался одинаково – с подъема по тревоге. Я переспросил своего руководителя, или это боевая тревога, он ответил, что да. Тогда я уже понял, что началась большая война с Россией,

– вспоминает Владимир Никулин 24 февраля 2022 года.

Работа в условиях блокады

Он отметил, что полицейские ни одной страны в мире не имели опыта, как работать в условиях такой войны, ведь война с Россией – это самая большая по масштабам война со времен Второй мировой. Никулин добавил, что полицейские работали в окруженном городе, во время полной блокады.

Поэтому кто бы там что не говорил, у полицейских опыта работы в таких условиях не было никакого. У нас был опыт работы во время другого типа войны, который начался в 2014 году. Также кровавой, также ужасной для людей с такими же бомбардировками. Но все равно не такого, начавшегося в 2022 году. Такого опыта у нас не было,

– объяснил он.

По словам Владимира, тогда не было и не могло быть никаких приказов, а их действия в Мариуполе зависели от потребностей.

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