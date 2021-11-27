24 канал долучився до акції "Запали свічку" у День пам'яті жертв Голодомору

В Україні щороку в останню суботу листопада згадують одну з найчорніших сторінок нашої історії – Голодомор. Аби нагадати усьому світу про мільйони вбитих голодом, українці ставлять біля своїх вікон свічки пам'яті.

24 канал вшанував жертв Голодомору

До акції "Запали свічку" долучилися й журналісти 24 каналу. О 16:00 27 листопада на наших підвіконнях видніється слабенький вогник.

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Ця свічка є нагадуванням – ми ніколи не забудемо про страшний злочин радянської влади. Адже за 1932 – 1933 роки загинули 3 мільйони 941 тисяча невинних українців. Водночас 6 мільйонів 122 тисячі так і не народилися.



Журналісти 24 каналу долучилися до акції в День пам'яті жертв Голодомору / Фото Артема Овдієнка



Свічку слід запалити о 16:00 / Фото Анастасії Мигидюк



Фото Ірини Вихрущ



Фото Дениса Зеленова

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Фото Вікторії Кутьїної



Фото Аліни Оліховської

Сайт 24 каналу запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь ", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті публікували 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

Журналісти 24 каналу долучилися до акції "Запали свічку" / Фото 24 каналу

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