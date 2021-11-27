24 канал присоединился к акции "Зажги свечу" в День памяти жертв Голодомора

В Украине ежегодно в последнюю субботу ноября вспоминают одну из самых черных страниц нашей истории – Голодомор. Чтобы напомнить всему миру о миллионах убитых голодом, украинцы ставят у своих окон свечи памяти.

24 канал почтил жертв Голодомора

К акции "Зажги свечу" присоединились и журналисты 24 канала. В 16:00 27 ноября на наших подоконниках виднеется слабенький огонек.

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Эта свеча является напоминанием – мы никогда не забудем о страшном преступлении советской власти. Ведь за 1932–1933 годы погибли 3 миллиона 941 тысяча невинных украинцев. В то же время 6 миллионов 122 тысячи так и не родились.



Журналисты 24 канала присоединились к акции в день памяти жертв Голодомора / Фото Артема Овдиенко



Свечу следует зажечь в 16:00 / Фото Анастасии Мигидюк



Фото Ирины Выхрущ



Фото Дениса Зеленова

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Фото Виктории Кутьины



Фото Алины Олиховской

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте публиковали 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, говорили их родные.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Журналисты 24 канала присоединились к акции "Зажги свечу" / Фото 24 канала

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