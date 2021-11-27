24 канал присоединился к акции "Зажги свечу" в День памяти жертв Голодомора
Источник:24 канал
В Украине ежегодно в последнюю субботу ноября вспоминают одну из самых черных страниц нашей истории – Голодомор. Чтобы напомнить всему миру о миллионах убитых голодом, украинцы ставят у своих окон свечи памяти.
24 канал почтил жертв Голодомора
К акции "Зажги свечу" присоединились и журналисты 24 канала. В 16:00 27 ноября на наших подоконниках виднеется слабенький огонек.
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Эта свеча является напоминанием – мы никогда не забудем о страшном преступлении советской власти. Ведь за 1932–1933 годы погибли 3 миллиона 941 тысяча невинных украинцев. В то же время 6 миллионов 122 тысячи так и не родились.
Журналисты 24 канала присоединились к акции в день памяти жертв Голодомора / Фото Артема Овдиенко
Свечу следует зажечь в 16:00 / Фото Анастасии Мигидюк
Фото Ирины Выхрущ
Фото Дениса Зеленова
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Фото Виктории Кутьины
Фото Алины Олиховской
Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте публиковали 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, говорили их родные.
Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.
Журналисты 24 канала присоединились к акции "Зажги свечу" / Фото 24 канала
Важное о Голодоморе
- Пик голода пришелся на весну 1933 года. Тогда ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.
- Больше всего украинцев погибли на территории современных Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областей.
- В 2010 году Апелляционный суд Киева рассматривал уголовное дело по факту совершения Голодомора-геноцида в Украине. Суд признал, что руководство большевистского тоталитарного режима организовало геноцид. Однако дело закрыли из-за смерти фигурантов – главных организаторов Голодомора.
- По состоянию на 2021 год 17 стран мира признали Голодомор геноцидом украинцев.
- Министерство внутренних дел передало в музей Голодомора 9 уголовных дел, которые хранились в архивах. Преимущественно они касаются каннибализма, депортации кулаков.
- В 2023 году Украина будет отмечать 90-ю годовщину со времени Голодомора. Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении Международного форума, а также строительстве памятников.