31 жовтня по всій Україні цілодобово будуть застосовувати графіки відключення світла

В Укренерго виклали обмеження щодо електроенергії, які діятимуть 31 жовтня. Одночасно можуть діяти три черги відключень.

Які будуть графіки відключень 31 жовтня?

Через складну ситуацію в енергосистемі 31 жовтня ЦІЛОДОБОВО В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ будуть застосовуватись заходи обмеження споживання,

– акцентували у відомстві.

Причиною застосування обмежень назвали наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж жовтня.

Зверніть увагу! Восени 2025 року графіки погодинних відключень діяли зранку до вечора, не цілодобово.

Графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00).

Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності з 00:00 до 24:00.