Які будуть графіки відключень 31 жовтня?
Через складну ситуацію в енергосистемі 31 жовтня ЦІЛОДОБОВО В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ будуть застосовуватись заходи обмеження споживання,
– акцентували у відомстві.
Причиною застосування обмежень назвали наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж жовтня.
Зверніть увагу! Восени 2025 року графіки погодинних відключень діяли зранку до вечора, не цілодобово.
Графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00).
Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності з 00:00 до 24:00.