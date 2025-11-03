4 листопада в окремих регіонах України будуть відключати світло: який час і обсяг
- 4 листопада в окремих регіонах України будуть відключення світла для побутових та промислових споживачів.
- Обмеження пов'язані з наслідками ракетно-дронових атак Росії на енергооб'єкти.
4 листопада в Україні знову будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Це стосуватиметься лише окремих регіонів.
В Укренерго розповіли, який час і обсяг буде застосовуватися, передає 24 Канал.
Коли не буде світла?
В Укренерго наголошують, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб'єкти.
4 листопада світла не буде в побутових споживачів з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Обсяги обмежень – від 0,5 до 1,5 черги.
Окрім того, з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 обмеження діятимуть для промислових споживачів.
Увага! Енергетики наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Споживачам радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– просять в Укренерго.
Ситуація в енергосистемі: останні новини
2 листопада через російські обстріли повністю було знеструмлено усю Донеччину. Також без світла частково були споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині.
Унаслідок атак ворога енергосистема й газова інфраструктура України працюють на 60% від своєї довоєнної потужності. Оптимістичних сценаріїв проходження цієї зими немає, зауважив в коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Юрій Корольчук.