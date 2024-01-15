Ми попереджали, – у ЗСУ прокоментували можливе збиття А-50 над Азовським морем

У мережі увечері 14 січня з'явилися повідомлення про те, що над Азовським морем збили російський А-50. У ЗСУ наголосили, що ворог усвідомлював, що для авіації існують ризики на південному напрямку.

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону лаконічно прокоментувала можливе збиття російських літаків. Вона додала, що хоч це відбулося й не в зоні відповідальності ОК "Південь", однак окупантів попереджали про загрозу, передає 24 Канал.

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"Смуга неповернення"

Гуменюк не стала ані підтверджувати, ані спростовувати твердження про те, що над Азовським морем могли збити російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Однак, вона додала, що лінія оборони на Півдні побудована таким чином, аби ворог не зміг повернутися.

Розуміння того, що на південному напрямку існує суттєва небезпека для авіації, у ворога було. Ми попереджали, погода не сприяла, тому висновки відповідні. Ми вже неодноразово казали, що побудова нашої лінії оборони й нашої бойової роботи пов'язана з такою своєрідною смугою неповернення. Тому не повернулися, то й не повернулися,

– лаконічно зазначила Гуменюк.

Що відомо про можливе збиття А-50

Пізно ввечері моніторингові телеграм-канали, а також заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Юрій Мисягін заявили, що ЗСУ збили над Азовським морем російський літак А-50. Окрім того, також нібито вдалося пошкодили ІЛ-22М11. Низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела, також підтвердила збиття російського борту.

Зокрема, "РБК-Україна" повідомило, що А-50 заступив на чергування у районі Кирилівки Мелітопольського району близько 21:10 – 21:15. Практично відразу борт нібито вдалося збити над Азовським морем. Відтак, літак ДРЛВ зник з радарів і більше не відповідав на запити тактичної авіації. Окрім того, пілот Су-30 повідомив, що побачив займання, а згодом – падіння якогось літака.

Також відомо, що могли підбити ІЛ-22М11. Відомо, що борт здійснював чергування у районі Стрілкового. Його також могли підбити уздовж узбережжя Азовського моря. У мережі також опублікували запис, як екіпаж цього судна просив про посадку в Анапі, евакуацію та швидку і пожежну машину. Однак підтвердження ідентичності цього запису поки що не було.

Однак російські телеграм-канали так званих "воєнкорів" вже реагують на повідомлення про збиття літаків й висловлюють співчуття загиблим пілотам. Втім офіційного підтвердження втрати бортів від окупантів не було.