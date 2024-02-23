Надважка ціль, – авіаексперт зауважив важливу деталь у знищенні чергового А-50

ГУР спільно з Повітряними силами збили А-50У у районі Азовського моря. Авіаційні групи цього літака та Іл-22 літають разом з винищувачами Су-30 або Су-35, які їх прикривають.

Відбулося 2 вибухи: перший – знищення безпосередньо А-50У, другий – імовірно, якраз влучання в одну з "сушок" або Іл-22. Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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Про важливу деталь

В одному з опублікованих відео згадується, що А-50У впав у Трудовій Арменії, в іншому – за Солодким Лиманом. Обидва населені пункти розташовані в Краснодарському краї за 230 кілометрів від території України.

Росіяни почнуть казати про "френдлі фаєр", тому що їм не вигідно, що такий літакопад з 2023 року. Це показове знищення російських літаків й таких надважких цілей як А-50У,

– підкреслив експерт з авіації.

Слід зазначити, що 21 та 22 лютого активно проводились польоти стратегічної авіації літаками Ту-22м3, які неодноразово підлітали з боку східних областей та Чорного моря. Вчора був запуск ракет Х-22 по Одесі, щоправда, ракети не долетіли.

А-50 "підсвічують" літакам Ту-95МС пуски крилатих Х-101 чи Х-555 та гіперзвукових ракет Х-22Н, збиття яких наразі не зафіксовано на офіційному рівні.

Це був нахабний підхід стратегічної авіації до кордонів України. Окупанти пробували "промацати", чи можуть радіолокаційні станції перевірити, де розташовуються системи Patriot, які знищують російські літаки.

Цілком імовірно, що в цій авіаційній групі 22 лютого виконувався розвідувальний маневр росіян із застосуванням знищеного А-50У, які намагалися побачити, де саме включаються українські засоби виявлення.

Знову-таки на відстані 230 кілометрів – це доволі потужний удар. Вже можна припускати будь-що, можливо, залучення, наприклад, авіаційних засобів ураження з боку літаків,

– констатував Анатолій Храпчинський.

Літак A-50 − це повітряне судно дальнього радіолокаційного стеження. Воно призначене для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації. У повітряно-космічних силах Росії перебувало всього 9 таких літаків – уже 7. Один такий літак обслуговує 19 осіб: 5 льотного, 11 радіо і 3 інженерно-технічного персоналу. Вартість базової версії А-50 становить близько 330 мільйонів доларів, модернізованої – близько 500 мільйонів доларів.

Що відомо про знищення А-50