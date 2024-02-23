Сверхтяжелая цель, – авиаэксперт отметил важную деталь в уничтожении очередного А-50
ГУР совместно с Воздушными силами сбили А-50У в районе Азовского моря. Авиационные группы этого самолета и Ил-22 летают вместе с истребителями Су-30 или Су-35, которые их прикрывают.
Произошло 2 взрыва: первый – уничтожение непосредственно А-50У, второй – вероятно, как раз попадание в одну из "сушек" или Ил-22. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.
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О важной детали
В одном из опубликованных видео упоминается, что А-50У упал в Трудовой Армении, в другом – за Сладким Лиманом. Оба населенных пункта расположены в Краснодарском крае в 230 километрах от территории Украины.
Россияне начнут говорить о "френдли фаер", потому что им не выгодно, что такой самолетопад с 2023 года. Это показательное уничтожение российских самолетов и таких сверхтяжелых целей как А-50У,
– подчеркнул эксперт по авиации.
Следует отметить, что 21 и 22 февраля активно проводились полеты стратегической авиации самолетами Ту-22м3, которые неоднократно подлетали со стороны восточных областей и Черного моря. Вчера был запуск ракет Х-22 по Одессе, правда, ракеты не долетели.А-50 "подсвечивают" самолетам Ту-95МС пуски крылатых Х-101 или Х-555 и гиперзвуковых ракет Х-22Н, сбивание которых пока не зафиксировано на официальном уровне.
Это был наглый подход стратегической авиации к границам Украины. Оккупанты пробовали "прощупать", могут ли радиолокационные станции проверить, где располагаются системы Patriot, которые уничтожают российские самолеты.
Вполне вероятно, что в этой авиационной группе 22 февраля выполнялся разведывательный маневр россиян с применением уничтоженного А-50У, которые пытались увидеть, где именно включаются украинские средства обнаружения.
Опять-таки на расстоянии 230 километров – это довольно мощный удар. Уже можно предполагать что угодно, возможно, привлечение, например, авиационных средств поражения со стороны самолетов,
– констатировал Анатолий Храпчинский.
Что известно об уничтожении А-50
- Украинским защитникам 14 января удалось сбить самолет А-50 и повредить воздушный пункт управления Ил-22. Еще никто в истории не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения. А уже 23 февраля ГУР совместно с Воздушными силами повторили успех во второй раз.
- Оккупанты начали сразу придумывать, что, мол, "самолет" приземлили "дружественным огнем" со стороны оккупированного Мариуполя. Но именно такое оправдание стало для них традиционным и распространяется на все сбитые Воздушными силами ВСУ самолеты.
- В Главном управлении разведки отметили, что российский А-50 упал возле российского города Ейск. Они показали маршрут вражеского самолета.