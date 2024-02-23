Сверхтяжелая цель, – авиаэксперт отметил важную деталь в уничтожении очередного А-50

ГУР совместно с Воздушными силами сбили А-50У в районе Азовского моря. Авиационные группы этого самолета и Ил-22 летают вместе с истребителями Су-30 или Су-35, которые их прикрывают.

Произошло 2 взрыва: первый – уничтожение непосредственно А-50У, второй – вероятно, как раз попадание в одну из "сушек" или Ил-22. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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О важной детали

В одном из опубликованных видео упоминается, что А-50У упал в Трудовой Армении, в другом – за Сладким Лиманом. Оба населенных пункта расположены в Краснодарском крае в 230 километрах от территории Украины.

Россияне начнут говорить о "френдли фаер", потому что им не выгодно, что такой самолетопад с 2023 года. Это показательное уничтожение российских самолетов и таких сверхтяжелых целей как А-50У,

– подчеркнул эксперт по авиации.

Следует отметить, что 21 и 22 февраля активно проводились полеты стратегической авиации самолетами Ту-22м3, которые неоднократно подлетали со стороны восточных областей и Черного моря. Вчера был запуск ракет Х-22 по Одессе, правда, ракеты не долетели.

А-50 "подсвечивают" самолетам Ту-95МС пуски крылатых Х-101 или Х-555 и гиперзвуковых ракет Х-22Н, сбивание которых пока не зафиксировано на официальном уровне.

Это был наглый подход стратегической авиации к границам Украины. Оккупанты пробовали "прощупать", могут ли радиолокационные станции проверить, где располагаются системы Patriot, которые уничтожают российские самолеты.

Вполне вероятно, что в этой авиационной группе 22 февраля выполнялся разведывательный маневр россиян с применением уничтоженного А-50У, которые пытались увидеть, где именно включаются украинские средства обнаружения.

Опять-таки на расстоянии 230 километров – это довольно мощный удар. Уже можно предполагать что угодно, возможно, привлечение, например, авиационных средств поражения со стороны самолетов,

– констатировал Анатолий Храпчинский.

Самолет A-50 – это воздушное судно дальнего радиолокационного слежения. Оно предназначено для наблюдения за целями в воздухе, на земле и в море, а также для наведения на них истребительной авиации. В воздушно-космических силах России находилось всего 9 таких самолетов – уже 7. Один такой самолет обслуживает 19 человек: 5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала. Стоимость базовой версии А-50 составляет около 330 миллионов долларов, модернизированной – около 500 миллионов долларов.

Что известно об уничтожении А-50