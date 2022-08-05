7 збитих літаків росії за 11 хвилин: експерт пояснив, що це означає у військовому плані

На початку повномасштабного вторгнення українські військові збили 7 російських літаків за 11 хвилин. Це просто унікальний результат, враховуючи, якою технікою воюють Повітряні сили ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів журналіст, військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков. Якщо умовно порівнювати, то буквально в один момент росія втратила майже стільки літаків, скільки є на озброєнні в Чехії, Австрії, Угорщини тощо. Це дійсно унікальна історія.

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В України дуже старі системи ППО

Щоб зрозуміти всю велич цього досягнення, потрібно просто зрозуміти, скільки років українським зенітним ракетним комплексам. Наймолодше ЗРК у Повітряних сил ЗСУ має вже понад 30 років, а більшості установок вже поза 40. Ще й не секрет, що апарати проходили вкрай обмежені модернізації.

Те, що виконують наші зенітники та пілоти – це просто витискання таких речей, які в цю техніку взагалі ніколи не закладалися, – наголошує Олег Катков.

Військовий експерт нагадав, що ще в 2020 році Повітряні сили ЗСУ видали нову візію, де прямо говорили, що потрібно терміново оновлювати засоби протиповітряної оборони та літаки. Адже вони буквально доживають свого віку.

В першій дні була серйозна навала російських літаків

За словами Каткова, українські зенітники та пілоти буквально зробили подвиг. Якби не вдалося вберегти власну авіацію та ЗРК на початку повномасштабного вторгнення, то ситуація зараз була б дуже печальною.

Окупанти сідали б не тільки в Гостомелі, але й на інших стратегічно важливих аеродромах в Україні. Тоді вони масово залітали в Україну. Тому й не дивно, що вдалося збити так багато літаків за 11 хвилин.

"Розмах в окупантів був величезний. Через те, що наші військові не дали перекинути вертолітний десант, військово-транспортну авіацію, всі елітні російські десантно-штурмові війська дерлися пішки. І завдяки цьому ми випалювали їх на марші".

Саме завдяки рішучим діям наших пілотів, зенітників, весь цей план був нівельований, – підкреслив Олег Катков.

Зараз ще не так багато інформації про повітряні бої у перші дні війни. Але все потроху розкривається.

Катков пригадав інтерв'ю командира 831 бригади тактичної авіації полковника Олександра Мостового, який разом з підопічними виводив вночі 24 лютого літаки Су-27. Тоді була інформація, що злітно-посадкова смуга може бути пошкодженою. Ніхто не знав, чи вдасться успішно злетіти.

Полковник пішов першим і зумів підняти літак в повітря, хоч смуга таки була частково пошкодженою. Після цього один за одним злетіли інші літаки. Тоді вдалося врятувати 100% наявної техніки з аеродрому.

Те, що наші пілоти вижили з цією технікою на початку повномасштабного вторгнення… Це увійде в історію, – наголошує Катков.

Олег Катков про початок війни для української авіації та небезпеку російських ракет: дивіться відео

Додамо, історію про 7 збитих літаків розповів зенітник Повітряних сил ЗСУ, підполковник Денис Смажний. Сталося все на початку повномасштабного вторгнення під Києвом. Тоді ж були і масивні наземні бої. Після цього випадку повітряні атаки на столицю припинилися.

Як наголошує речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українським пілотам потрібно буде близько пів року, щоб опанувати західні винищувачі F-15 і F-16. Але це оптимістичний сценарій.