7 сбитых самолетов россии за 11 минут: эксперт объяснил, что это значит в военном плане

В начале полномасштабного вторжения украинские военные сбили 7 российских самолетов за 11 минут. Это просто уникальный результат, учитывая какой техникой воюют Воздушные силы ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков. Если условно сравнивать, то буквально россия потеряла почти столько самолетов, сколько есть на вооружении в Чехии, Австрии, Венгрии и т.д. Это действительно уникальная история.

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У Украины очень старые системы ПВО

Чтобы понять все величие этого достижения, нужно просто понять, сколько лет украинским зенитным ракетным комплексам. Самой молодой ЗРК Воздушных сил ВСУ уже более 30 лет, а большинству установок уже за 40. Еще не секрет, что аппараты проходили крайне ограниченные модернизации.

То, что выполняют наши зенитчики и пилоты – это просто выдавливание таких вещей, которые в эту технику вообще никогда не закладывались,

– отмечает Олег Катков.

Военный эксперт напомнил, что еще в 2020 году Воздушные силы ВСУ выпустили новое видение, где прямо говорили, что нужно срочно обновлять средства противовоздушной обороны и самолеты. Они ведь буквально доживают свой возраст.

В первые дни было серьезное нашествие российских самолетов

По словам Каткова, украинские зенитчики и пилоты буквально совершили подвиг. Если бы не удалось уберечь собственную авиацию и ЗРК в начале полномасштабного вторжения, ситуация сейчас была бы очень печальной.

оккупанты садились бы не только в Гостомеле, но и на других стратегически важных аэродромах в Украине. Тогда они массово залетали в Украину. Потому и не удивительно, что удалось сбить так много самолетов за 11 минут.

"Размах у оккупантов был огромен. Из-за того, что наши военные не дали перекинуть вертолетный десант, военно-транспортную авиацию, все элитные российские десантно-штурмовые войска добирались пешком. И благодаря этому мы выжигали их на марше".

Именно благодаря решительным действиям наших пилотов, зенитчиков весь этот план был нивелирован,

– подчеркнул Олег Катков.

Сейчас еще не так много информации о воздушных боях в первые дни войны. Но все понемногу раскрывается.

Катков вспомнил интервью командира 831 бригады тактической авиации полковника Александра Мостового, который вместе с подопечными выводил ночью 24 февраля самолеты Су-27. Тогда была информация, что взлетно-посадочная полоса может быть повреждена. Никто не знал, удастся ли успешно взлететь.

Полковник пошел первым и сумел поднять самолет в воздух, хотя полоса была частично повреждена. После этого один за другим взлетели другие самолеты. Тогда удалось спасти 100% имеющейся техники с аэродрома.

То, что наши пилоты выжили с этой техникой в начале полномасштабного вторжения… Это войдет в историю,

– отмечает Катков.

Олег Катков о начале войны для украинской авиации и опасности российских ракет: смотрите видео

Добавим, историю о 7 сбитых самолетах рассказал зенитчик Воздушных сил ВСУ, подполковник Денис Смажный. Произошло все в начале полномасштабного вторжения под Киевом. Тогда же были и мощные наземные бои. После этого случая воздушные атаки на столицу прекратились.

Как отмечает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинским пилотам нужно будет около полугода, чтобы овладеть западными истребителями F-15 и F-16. Но это оптимистический сценарий.