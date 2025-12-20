Укр Рус
24 Канал Новини України Україна не зможе фінансувати сама 800 тисяч ЗСУ: Зеленський навів важливі деталі
20 грудня, 19:21
2

Україна не зможе фінансувати сама 800 тисяч ЗСУ: Зеленський навів важливі деталі

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Зеленський заявив, що Україна не зможе самостійно фінансувати 800 тисяч Збройних сил.
  • А тому розраховує на часткову підтримку партнерів.

Зеленський відповів журналістам щодо обмеження чисельності ЗСУ. Він звернув увагу на декілька важливих моментів.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. 

Дивіться також Муляжі ворога, вибухи та пастки: як "Сектор стійкості" допомагає визначати бойову готовність військових – репортаж 

Що зараз відомо про обмеження чисельності ЗСУ? 

Президент уточнив, що слід розрізняти ЗСУ зокрема і Сили оборони загалом. 

Обмеження чисельності Сил оборони до 800 тисяч просто немає. Це не Сили оборони, це Збройні сили України. Саме наша пропозиція від наших військових: розмір армії – 800 тисяч, 
– сказав Зеленський.

Водночас за умови припинення вогню самостійно фінансувати таку армію Україна не здатна. 

"Не вистачить фінансового ресурсу, тому я цей діалог і проводжу з лідерами, тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантію безпеки для нас, бо Збройні Сили України – це передусім номер один гарантія безпеки. Якісь роки нам потрібні, якийсь час, якийсь термін нам потрібен, щоб вирівняти економіку, повоєнну вирівняти і вийти на можливість самостійного фінансування нашої армії. А поки що потрібна допомога партнерів", – розповів президент. 

Таким чином можна припустити, що всі Сили оборони будуть більшими за 800 тисяч бійців тільки ЗСУ. 

Що кажуть експерти? 

  • Експолковник США Марк Канчіан припустив, що після запровадження режиму припинення вогню чисельність ЗСУ може скоротитися до 300 – 400 тисяч. Мовляв, так завжди відбувається після припинення бойових дій. 

  • У США і ЄС, відповідно до даних Bloomberg, вбачають, що 800-тисячна українська армія стане першою лінією післявоєнного стримування. А союзники продовжать її підтримувати зброєю, забезпечуючи належне оснащення та підготовку.