Україна не зможе фінансувати сама 800 тисяч ЗСУ: Зеленський навів важливі деталі

Зеленський відповів журналістам щодо обмеження чисельності ЗСУ. Він звернув увагу на декілька важливих моментів.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що зараз відомо про обмеження чисельності ЗСУ?

Президент уточнив, що слід розрізняти ЗСУ зокрема і Сили оборони загалом.

Обмеження чисельності Сил оборони до 800 тисяч просто немає. Це не Сили оборони, це Збройні сили України. Саме наша пропозиція від наших військових: розмір армії – 800 тисяч,

– сказав Зеленський.

Водночас за умови припинення вогню самостійно фінансувати таку армію Україна не здатна.

"Не вистачить фінансового ресурсу, тому я цей діалог і проводжу з лідерами, тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантію безпеки для нас, бо Збройні Сили України – це передусім номер один гарантія безпеки. Якісь роки нам потрібні, якийсь час, якийсь термін нам потрібен, щоб вирівняти економіку, повоєнну вирівняти і вийти на можливість самостійного фінансування нашої армії. А поки що потрібна допомога партнерів", – розповів президент.

Таким чином можна припустити, що всі Сили оборони будуть більшими за 800 тисяч бійців тільки ЗСУ.

Що кажуть експерти?