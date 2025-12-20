Україна не зможе фінансувати сама 800 тисяч ЗСУ: Зеленський навів важливі деталі
- Зеленський заявив, що Україна не зможе самостійно фінансувати 800 тисяч Збройних сил.
- А тому розраховує на часткову підтримку партнерів.
Зеленський відповів журналістам щодо обмеження чисельності ЗСУ. Він звернув увагу на декілька важливих моментів.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Що зараз відомо про обмеження чисельності ЗСУ?
Президент уточнив, що слід розрізняти ЗСУ зокрема і Сили оборони загалом.
Обмеження чисельності Сил оборони до 800 тисяч просто немає. Це не Сили оборони, це Збройні сили України. Саме наша пропозиція від наших військових: розмір армії – 800 тисяч,
– сказав Зеленський.
Водночас за умови припинення вогню самостійно фінансувати таку армію Україна не здатна.
"Не вистачить фінансового ресурсу, тому я цей діалог і проводжу з лідерами, тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантію безпеки для нас, бо Збройні Сили України – це передусім номер один гарантія безпеки. Якісь роки нам потрібні, якийсь час, якийсь термін нам потрібен, щоб вирівняти економіку, повоєнну вирівняти і вийти на можливість самостійного фінансування нашої армії. А поки що потрібна допомога партнерів", – розповів президент.
Таким чином можна припустити, що всі Сили оборони будуть більшими за 800 тисяч бійців тільки ЗСУ.
Що кажуть експерти?
Експолковник США Марк Канчіан припустив, що після запровадження режиму припинення вогню чисельність ЗСУ може скоротитися до 300 – 400 тисяч. Мовляв, так завжди відбувається після припинення бойових дій.
У США і ЄС, відповідно до даних Bloomberg, вбачають, що 800-тисячна українська армія стане першою лінією післявоєнного стримування. А союзники продовжать її підтримувати зброєю, забезпечуючи належне оснащення та підготовку.