Украина не сможет финансировать сама 800 тысяч ВСУ: Зеленский привел важные детали
- Зеленский заявил, что Украина не сможет самостоятельно финансировать 800 тысяч Вооруженных сил.
- А потому рассчитывает на частичную поддержку партнеров.
Зеленский ответил журналистам относительно ограничения численности ВСУ. Он обратил внимание на несколько важных моментов.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что сейчас известно об ограничении численности ВСУ?
Президент уточнил, что следует различать ВСУ в частности и Силы обороны в целом.
Ограничения численности Сил обороны до 800 тысяч просто нет. Это не Силы обороны, это Вооруженные силы Украины. Именно наше предложение от наших военных: размер армии – 800 тысяч,
– сказал Зеленский.
В то же время при условии прекращения огня самостоятельно финансировать такую армию Украина не способна.
"Не хватит финансового ресурса, поэтому я этот диалог и провожу с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантию безопасности для нас, потому что Вооруженные Силы Украины – это прежде всего номер один гарантия безопасности. Какие-то годы нам нужны, какое-то время, какой-то срок нам нужен, чтобы выровнять экономику, послевоенную выровнять и выйти на возможность самостоятельного финансирования нашей армии. А пока что нужна помощь партнеров", – рассказал президент.
Таким образом можно предположить, что все Силы обороны будут больше 800 тысяч бойцов только ВСУ.
Что говорят эксперты?
Экс-полковник США Марк Канчиан предположил, что после введения режима прекращения огня численность ВСУ может сократиться до 300 – 400 тысяч. Мол, так всегда происходит после прекращения боевых действий.
В США и ЕС, в соответствии с данными Bloomberg, есть видение, что 800-тысячная украинская армия станет первой линией послевоенного сдерживания. А союзники продолжат ее поддерживать оружием, обеспечивая надлежащее оснащение и подготовку.