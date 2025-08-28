Державний департамент США офіційно схвалив можливий контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM та супутнього обладнання. Загальна сума контракту становить 825 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Агентство співробітництва в галузі оборони США.

До теми ЗСУ отримають новітні ракето-бомби ERAM: чим вони особливі та які об'єкти можуть уразити

Що кажуть у США щодо продажу ракет ERAM для України?

В Агентстві співробітництва в галузі оборони США розповіли, що уряд України подав запит на закупівлю:

3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) – новітніх високоточних авіаційних боєприпасів розширеної дальності;

3 350 інтегрованих систем навігації GPS/INS (EGI) з модулем Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM), Y-Code або M-Code для підвищення точності наведення.

Разом із цим до пакета озброєння також входять: контейнери для ракет, пускові вузли, додаткові компоненти та обладнання, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення для управління озброєнням, системи планування місій, секретна та відкрита технічна документація, навчальні матеріали та обладнання, транспортна логістика, технічна підтримка, ремонт і повернення обладнання, а також інженерна та програмна підтримка американських фахівців.

У Держдепі наголосили, що цей продаж сприятиме реалізації зовнішньої політики США та посилить національні інтереси безпеки, а також забезпечить Україну технологіями для ефективного самозахисту й регіональної стабільності.

Це постачання підвищить спроможність України реагувати на поточні й майбутні загрози, а також проводити оборонні та безпекові операції. Україна зможе без проблем інтегрувати нові системи до складу своїх Збройних Сил,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у США підкреслили, що цей контракт не змінить військовий баланс у регіоні, оскільки боєприпаси призначені для оборонних цілей.

Відповідний контракт буде профінансований за кошти Данії, Нідерландів, Норвегії та за допомогою програми Foreign Military Financing (FMF) зі Сполучених Штатів.

Постачання ERAM демонструє співпрацю з союзниками по НАТО у створенні ефективної та масштабованої системи, яку можна швидко розгорнути. Рішення Держдепартаменту означає офіційне схвалення можливої угоди, однак остаточну вартість та терміни виконання визначать після затвердження деталей контракту й підписання угоди про постачання.

Конгрес уже отримав необхідну сертифікацію щодо наміру реалізації угоди. Головними підрядниками будуть дві аерокосмічні компанії – Zone 5 Technologies та CoAspire.

На це рішення вже відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував партнерам за можливість реалізації постачання цього озброєння в Україну.

Що раніше було відомо про продаж ракет ERAM від США для України?