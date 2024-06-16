84 країни й організації підписали комюніке Саміту миру: хто відмовився долучитися

У Швейцарії добігає кінця великий Саміт миру, який організувала Україна. Стало відомо список країн, які підтримали комюніке.

Так, свій підпис під фінальним документом поставили представники 84 країн та організацій. Відповідну інформацію повідомила кореспондентка 24 Каналу, яка наразі перебуває у Швейцарії.

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Комюніке Саміту миру

Так, комюніке Саміту миру у Швейцарії підтримали 80 країн та 4 організації.

Фінальний список підписантів комюніке Саміту миру / фото 24 Каналу

Відомо, що Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати комюніке не підписали.

Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що резолюція буде відкрита для приєднання інших країн і після завершення саміту. Тобто країни зможуть долучитися до неї пізніше. Також відомі декілька країн, які проводять внутрішній аналіз спільного комюніке та планують приєднатися до нього, хоча їх немає на саміті.

Організації, що підтримали фінальний документ – це Рада Європи, Європейський парламент, Європейська Рада та Європарламент. Водночас серед країн, які поставили свій підпис під комюніке можна помітити Угорщину, Словаччину, Туреччину, Сербію.

Загалом у Саміті миру взяли участь 101 країну та міжнародна організація з усіх континентів. Дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні.

Що передбачає комюніке Саміту

Зранку 16 червня Reuters опублікувало текст підсумкового комюніке Саміту миру. Зазначалося, що підписанти висловлюють своє спільне бачення щодо таких основних аспектів, як:

Неприпустимість використання ядерної зброї у війні в Україні. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька АЕС, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України та наглядом МАГАТЕ.

Вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів. Підкреслюється, що продовольча безпека не повинна бути зброєю. Вкрай важливо, щоб українська сільськогосподарська продукція могла безпечно і вільно постачатися до третіх країн.

Звільнення всіх військовополонених в рамках обміну "всіх на всіх". Крім того, всі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також інші цивільні особи, яких утримують незаконно, повинні бути негайно повернуті в Україну.

У тексті документа йдеться про те, що для досягнення миру всі сторони, залучені до конфлікту, повинні брати участь у діалозі. Тобто у майбутньому планується залученість Росії.