На війні в Україні зник безвісти доброволець з Румунії: він був воїном 3 ОШБр
- Адріан Віорел Юрка з Румунії, доброволець 3-ої окремої штурмової бригади, зник безвісти в Україні.
- Він міг загинути або потрапити в полон на сході України.
Адріан Віорел Юрка з Румунії воював за Україну у складі 3-ої окремої штурмової бригади. З 9 жовтня 2025 року він вважається зниклим безвісти.
Ймовірно, 31-річний солдат із позивним "Блекфіш" загинув на сході України, передає 24 Канал із посиланням на Veridica
Що відомо про долю добровольця з Румунії?
На початку повномасштабного вторгнення Адріан долучався до гуманітарних акціях на підтримку України. Однак потім він став до лав ЗСУ. Спершу хлопець служив у Міжнародному легіоні, а потім перейшов до Третьої штурмової бригади. Він брав участь у важких боях протягом півтора року.
Адріан говорив, що однією з причин, чому він вирішив воювати в Україні, були звірства росіян.
На особистому рівні цей досвід змінює тебе, і я думав, що стану кращою людиною завдяки йому,
– так воїн пояснював рішення долучитися до української армії.
Адріан не прагнув заробітку – у Румунії він добре заробляв у сфері ІТ. "Якби я хотів лише заробляти гроші, я б пішов у зону з меншим ризиком. В Україні ризик смерті найвищий", – казав хлопець сестрі.
Востаннє він розмовляв із сестрою Віорелою 29 серпня 2025 року. В останньому повідомленні він написав: "Бережи себе. Почуємося, коли повернуся",
З того часу його телефон був вимкнений, а спроби сестри його знайти не принесли результату. 9 жовтня 2025 року їй офіційно повідомили, що Адріан "зник безвісти під час бойових дій". Тіло румуна ще не знайдено. Розслідування обставин його можливої загибелі триває як з боку влади, так і сім’ї.
Можлива також версія, що військовий потрапив у полон.
Що відомо про втрати України у війні?
Павло Іщенко, відомий стронгмен та багаторазовий чемпіон України, загинув на війні з Росією під час виконання бойового завдання.
На фронті загинув учасник команди КВК "С потолка" Артем Стовпяцький. Його мали поховати 10 жовтня 2025 року.
Журналіст Богдан Будай поліг 26 вересня під час виконання службових обов'язків. Прощання з військовим відбулося 4 жовтня у Кривому Розі, він став 113-м медійником, який загинув, захищаючи Україну.