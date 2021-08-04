Прикутий до ліжка 50 днів, – адвокат Чауса заявив про катування екссудді

Ростислав Кравець заявив, що над його клієнтом Миколою Чаусом знущалися його викрадачі. Колишньому судді необхідна медична допомога.

Не давали митися і змушували лежати

Після викрадення Чаусу необхідний психолог. Про це адвокат екссудді заявив в ефірі одного з телеканалів.

До теми Епопея "Чий Чаус" триває: НАБУ вручило екссудді підозру, але тримають його в ізоляторі СБУ

Застосовувалися тортури. Над Чаусом просто знущалися там, де він перебував. Він був прикутий до ліжка 50 днів. Близько місяця йому не давали митися, постійно вмикали та вимикали світло,

– розповів Кравець.

За його словами, такі дії призвели до певних ускладнень у колишнього судді. Винить він у всьому українські спецслужби. Мовляв, саме вони утримували Чауса.

Що відомо про справу Чауса

У 2016 році колишнього суддю викрили на хабарі. Правоохоронці знайшли у його дворі банки, в яких було 150 тисяч доларів готівкою.

Аби уникнути українського правосуддя Чаус втік у Молдову. Однак держава відмовила йому у політичному притулку. Підозрюваного у хабарництві мали екстрадувати в Україну.

У квітні 2021 року екссуддю нібито викрали у центрі Кишинева. Згодом він вийшов на зв'язок і уточнив, що викрадення відбулось значно раніше.

30 липня Чаус раптово з'явився в одному з сіл на Вінниччині. У НАБУ заявили, що правоохоронці, які затримали суддю Чауса, не виходять на зв'язок із детективами. Після цього детективи влаштувати погоню за авто СБУ, в якому мав би бути Чаус.

Водночас в СБУ запевнили, що не "викрадали" екссуддю, а "він сам попросив допомоги".

3 серпня НАБУ оголосило йому про підозру у справі про хабарництво. 4 серпня Чаусу мають обрати запобіжний захід.

Читайте також НАБУ затримало Чауса у "Феофанії"