Фестиваль UPark 2020 объявил новых участников и даты

В этом году фестиваль продлится пять дней. Кроме того, в Украину возвращаются The Offspring, Royal Blood и Gogol Bordello.

Когда: 9, 16-19 июля 2020 года

Где: Sky Family Park (пр-т Шухевича, 2T)

Стоимость билетов: от 1649 грн, в продаже на Concert.ua

UPark Festival 2020 опубликовал подробности относительно дат проведения – к 9 июля добавляются еще четыре дня: 16-19 июля. Однодневные билеты, приобретенные ранее, можно обменять на абонемент в течение следующих двух недель: 27 февраля – 11 марта.

Кроме того, фестиваль объявил целый ряд новый участников: The Offspring, Royal Blood, Gogol Bordello, "Звери", Frank Carter and The Rattlesnakes, Zebrahead и Twin Atlantic. При этом лайнап первого отдельного дня – 9 июля – остается неизменным: My Chemical Romance, SUM 41, Machine Gun Kelly и Neck Deep.

Кстати, американские панки The Offspring до этого были в Киеве лишь раз – в 2013 году они собрали Дворец спорта. Гораздо больше с Украиной связывает Gogol Bordello – фронтмен группы Женя Гудзь родился в Боярке.

Смотреть видео Gogol Bordello – Immigraniada:

А вот для англичан Frank Carter and The Rattlesnakes и шотландцев Twin Atlantic выступление на фестивале станет первым визитом в Украину.

Смотреть видео Frank Carter & The Rattlesnakes – Lullaby:

В этом году UPark Festival 2020 пройдет уже в четвертый раз и пройдет на территории Sky Family Park в Киеве. Ранее на фестивале выступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars и другие.