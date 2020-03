Фестиваль UPark объявил нового участника и лайнап по датам

В Украину с концертом впервые приедут шотландские рокеры, чьи треки находятся в топе британских чартов.

Когда: 9, 16-19 июля 2020 года

Где: Sky Family Park (пр-т Шухевича, 2T)

Стоимость билетов: от 1649 грн, в продаже на Concert.ua

UPark Festival 2020 назвал еще одного своего участника – в Киеве выступит шотландская рок-группа Twin Atlantic. Их треки покоряют чарты Великобритании и независимые музыкальные премии. Сейчас музыканты выпустили уже пять альбомов, последний из которых – Power – увидел свет в начале этого года.

Смотреть видео Twin Atlantic – Barcelona:

Кроме того, фестиваль опубликовал расписание выступлений хедлайнеров по дням для того, чтобы вы при желании могли купить однодневный билет на любимого артиста. Итак, как стало известно ранее, к уже объявленной дате 9 июля добавились еще четыре дня: 16-19 июля.

Расписание UPark Festival 2020:

9 июля: My Chemical Romance, SUM 41, Machine Gun Kelly і Neck Deep;

16 июля: Royal Blood, The Regrettes, Poppy + ще один артист;

17 июля: The Offspring, Frank Carter and The Rattlesnakes, Zebrahead + еще один артист;

18 июля: Gogol Bordello, Twin Atlantic + еще 2 артиста;

19 июля: Звери + еще 3 артиста.

В этом году UPark Festival 2020 состоится уже в четвертый раз и пройдет на территории Sky Family Park в Киеве. Ранее на фестивале выступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars и другие.