Стинг возвращается в Украину с большим сольным концертом

17-кратный лауреат премии "Грэмми" привезет в Киев программу из своих лучших хитов – Shape of My Heart, Every Breath You Take и других.

Британский певец Sting возвращается в Киев с новой шоу-программой. Концерт состоится 6 октября 2020 во Дворце спорта. В программе Sting: My Songs – лучшие песни, написанные как за время сольной карьеры, так и в составе The Police. Билеты в продаже с 19 февраля. Для членов фан-клуба певца доступны предварительные продажи – 18 февраля с 10:00.

Sting – 17-кратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и 4-кратный номинант на "Оскар". Первую славу получил в составе культовой группы The Police. Их песни Roxanne и Every Breath You Take обеспечили группе свое место в истории поп-музыки. Однако после нескольких лет триумфа Стинг решил, что с группой достиг всего, что мог – и The Police распались на взлете популярности.

Слушать The Police – Every Breath You Take:

Однако и сольная карьера певца сложилась не менее успешно. Его первый альбом с элементами джаза Dream of the Blue Turtles сразу стал платиновым. Сейчас у музыканта вышло уже 13 сольных альбомов. Последний из них – My Songs, вышедший в 2019 году – перезапись всех главных хитов Стинга, написанных за все годы творчества.

В Украине Sting выступит уже в пятый раз – последний раз в Киев певец приезжал вместе с американским регги-исполнителем Shaggy в 2018-м. С программой Sting: My Songs мировая поп-звезда привезет в Киев свои любимые песни, написанные в течение всей карьеры. А это Demolition Man, Desert Rose, Shape of My Heart, Message in a Bottle и другие хиты, которые обожают поклонники певца.