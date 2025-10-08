Агенти руху опору "Атеш" на Запорізькому напрямку допомогли знищити мобільний командний пункт окупантів. Його росіяни використовували для керування своїми підрозділами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Як партизани знищили мобільний командний пункт?

Агенти "Атеш" в лавах окупаційних військах передали Силам оборони точні координати машини зв'язку Р-142НМР. Росіяни використовували її як пересувний командний пункт для керування своїми підрозділами.

Ця інформація дозволила українським військовим завдати прицільного удару.

Як повідомляє "Атеш", знищення цього вузла зв'язку викликало хаос у системі управління окупантів. Координацію між підрозділами та передачу наказів було порушено – це серйозно вплинуло на боєздатність ворога на ділянці фронту.

Цей випадок доводить ефективність роботи нашої агентурної мережі. Агенти "Атеш" продовжують систематично передавати розвідувальні дані, які допомагають знищувати ключові об'єкти ворога та дезорганізувати його дії,

– йдеться в повідомленні.

Партизани підкреслили, що російська армія не може приховати свої пересування від їхньої мережі, адже агенти "Атеш" працюють скрізь, де перебувають окупанти.

Агенти "Атеш" продовжують свою діяльність