Агенты движения сопротивления "Атеш" на Запорожском направлении помогли уничтожить мобильный командный пункт оккупантов. Его россияне использовали для управления своими подразделениями.

Как партизаны уничтожили мобильный командный пункт?

Агенты "Атеш" в рядах оккупационных войсках передали Силам обороны точные координаты машины связи Р-142НМР. Россияне использовали ее как передвижной командный пункт для управления своими подразделениями.

Эта информация позволила украинским военным нанести прицельный удар.

Как сообщает "Атеш", уничтожение этого узла связи вызвало хаос в системе управления оккупантов. Координация между подразделениями и передачу приказов было нарушено – это серьезно повлияло на боеспособность врага на участке фронта.

Этот случай доказывает эффективность работы нашей агентурной сети. Агенты "Атеш" продолжают систематически передавать разведывательные данные, которые помогают уничтожать ключевые объекты врага и дезорганизовать его действия,

– говорится в сообщении.

Партизаны подчеркнули, что российская армия не может скрыть свои передвижения от их сети, ведь агенты "Атеш" работают везде, где находятся оккупанты.

