Акциз на пальне для аграріїв зріс у 2026 році: що зміниться для аграріїв

З 1 січня 2026 року ставка акцизу на моторне пальне для агровиробників в Україні підвищилася до 253,8 євро за 1000 літрів, що на 38,1 євро більше, ніж торік. Зміни є частиною поетапного переходу до європейських ставок і можуть призвести до зростання витрат агросектору через подорожчання дизеля та бензину.

З 1 січня 2026 року ставка акцизного податку на моторне пальне для агровиробників в Україні зросла до 253,8 євро за 1000 літрів – на 38,1 євро більше, ніж у 2025 році, коли вона становила 215,7 євро за 1000 літрів, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPolit.com. Підвищення передбачене нормами закону про імплементацію європейських вимог щодо акцизів, ухваленого парламентом та підписаного президентом.

Підвищення акцизу – частина планового переходу до європейських мінімальних ставок, мета якого – поступово вирівняти українські податкові правила з правилами ЄС. Так, у Німеччині акциз на пальне значно вищий і перевищує 650 євро за 1000 літрів, у Польщі – близько 276 євро, а у Словаччині – понад 550 євро. Це свідчить про різницю податкового навантаження на паливо в Україні і ЄС.

У парламенті зазначали, що підвищення акцизів має допомогти збільшити надходження до державного бюджету. Очікується, що завдяки новим ставкам до казни буде надходити додатково 2 – 3 мільярди гривень щомісяця від сплати податку на пальне, що може частково компенсувати бюджетні витрати під час війни та на інші пріоритетні потреби.

Аграрний сектор, який є великим споживачем дизельного пального, може відчути зростання витрат на виробництво. Як показують розрахунки для минулих періодів підвищення акцизів, подорожчання пального через більший акциз може додати до вартості дизеля і бензину кілька гривень за літр, хоча це також залежить від світових цін на нафту та курсу валют.

Зверніть увагу! Закон про підвищення акцизів на пальне передбачає поетапне підвищення акцизу впродовж кількох років – до 2028 року – щоб українські ставки наближалися до мінімальних рівнів, встановлених для країн-членів ЄС.

