Україна доправила до Сирії два вантажних судна із зерном

Два з трьох вантажних суден, які прибули нещодавно із зерном на борту до Сирії, були українськими. Частину зерна з порту Тартус відправлять одразу на ринок, а частину – на зберігання.

Україна постачає зерно у Сирію

Вчора, 11 листопада до порту Тартус у Сирії прибули три вантажні судна з понад 70 тисяч тонн пшениці, повідомляє 24 Канал із посиланням на sana.sy. Зерновози, за інформацією портової адміністрації, прибули у межах програми зміцнення стратегічних запасів зерна та забезпечення потреб внутрішнього ринку.

Три судна, завантажені більше ніж 70 тисяч тонн пшениці, прибули до порту "Тартус" для Генерального управління з торгівлі та перероблення зерна в рамках постійних зусиль уряду щодо зміцнення стратегічного запасу зерна та забезпечення потреб місцевого ринку в пшениці,

– зазначили у виданні.

Операційний керівник порту "Тартус" Юсеф Арнус уточнив, що два судна привезли зерно з України, а одне – із Росії, їх наразі розвантажують. Частина вантажу зберігатиметься в силосах зерносховищ порту, а решту перевозитимуть вантажівками та залізницею і спрямовуватимуть на задоволення потреб місцевого ринку та забезпечення продовольчої безпеки.

Він додав, що на розвантаження чекає четверте судно із 26 тисяч тонн пшениці та є ознаки прибуття найближчим часом додаткових суден, завантажених приблизно 50 тисяч тонн.

Помічник директора Тартуського відділення залізниці Нідаль Абдель Кадер повідомив, що одне із суден під назвою Golden Nour прибуло у Тартус із вантажем понад 30 тисяч тонн пшениці. Частину цього вантажу було доставлено на елеватори "Аш-Шіншар", і це вже четверта поставка за останній період.

Зверніть увагу! Видання нагадало, що 5 листопада до порту "Тартус" прибули чотири судна із 94 тисячі тонн пшениці для поповнення стратегічного запасу та забезпечення потреб млинів у різних провінціях Сирії.

Вартість пшениці може зрости у другій половині листопада