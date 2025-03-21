Винороби Європи налякані катастрофічними наслідками від 200% мит Трампа

Винороби з європейських країн, де ця галузь є традиційною, говорять, що мита у 200%, які планує впроваджувати Дональд Трамп на їхню продукцію, може обернутись катастрофою. Ба більше, виробники не бачать альтернативи американському ринку.

Звідки взялась загроза катастрофічних мит

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита на європейське вино, шампанське та інші спиртні напої у разі застосування ЄС торговельних обмежень на американські товари, повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press. Провідні виробники вина в Європі можуть зіткнутися з непомірними витратами.

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Італія, Франція та Іспанія, за інформацією видання, входять до п'ятірки найбільших експортерів вина в США. Габріель Пікар, який очолює Французьку федерацію експортерів вин і спиртних напоїв, заявив, що 200%-е мита стануть "ударом молота" для французької промисловості, чий експорт вина і спиртних напоїв у США становить 4,3 мільярда доларів на рік.

Італійські винороби сподіваються на краще

В Італії винна індустрія закликає до спокою, сподіваючись, що учасники переговорів у Брюсселі та Вашингтоні зможуть втихомирити зростаюче торгове протистояння.

Зверніть увагу! США – найбільший винний ринок Італії, обсяг продажів якого за останні 20 років збільшився втричі. Минулого року експорт зріс майже на 7% і склав понад 2,2 мільярда доларів.

За словами П'єро Мастроберардіно, віце-президента національної асоціації виноробів Federvini, завдяки високим продажам у ресторанах високого класу американський ринок важко замінити.

У січні американські партнери Мастроберардіно з імпорту збільшили замовлення приблизно на 20%, передбачаючи можливі мита Трампа. Але збільшення замовлень не зможе надовго компенсувати вплив мит, особливо таких високих, сказав він.

Іспанські винороби теж побоюються загрози

Виробники вина та експерти галузі в Іспанії поділяють побоювання з приводу майбутніх мит.

За даними торгової групи, торік Іспанія була четвертим за величиною експортером вина в США за обсягом продажів і сьомим за обсягом. Минулого року експорт іспанського вина в США зріс на 7%. За даними торгової групи, на виноробну галузь припадає близько 2% від загального обсягу економічного виробництва країни.

Для іспанських виробників вина загроза введення американських мит особливо актуальна. США є другим ринком для ігристого вина, яке може бути вироблене тільки в Іспанії.