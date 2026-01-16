Лідерство не за Порошенком: в Україні визначили 5 найбільших цукроварів в сезону-2025
- Радехівський цукор виробив найбільше цукру в Україні в сезоні 2025, досягнувши 535 тисяч тонн.
- Цукрові заводи України в сезоні 2025 – 2026 вже виготовили 1,615 мільйона тонн цукру, очікується перевищення 1,7 мільйона тонн.
Цукрові заводи України активно завершують сезон перероблювання, демонструючи зростання обсягів виробництва. Станом на 10 січня 2026 року підприємства галузі вже виготовили понад 1,6 мільйона тонн цукру.
Хто з виробників цукру у лідерах за обсягами?
Голова асоціації Укрцукор Яна Кавушевська розповіла, що цукрові заводи, які входять в національну асоціацію цукровиків України Укрцукор, станом на 10 січня 2026 року виробили 1,615 мільйона тонн цукру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс Україна.
Згідно з нашими очікуваннями, виробництво цукру у 2025 – 2026 маркетинговому році перевищить 1,7 мільйона тонн. Станом на 10 січня заводи, що входять до лав асоціації, виробили 1,615 мільйона тонн. Отже, на експорт бажано відправити, щонайменше, 700 тисяч тонн,
– повідомила вона.
При цьому Кавушевська сподівається, що внутрішнє споживання цукру у 2026 році не зменшиться і залишиться на рівні 900 тисяч тонн, як і минулого року. За її словами, з початку сезону 2025 року найбільше цукру в Україні виробив Радехівський цукор (належить польській Pfeifer & Langen Investments) – 535 тисяч тонн.
На другому місці за обсягами виробництва агрохолдинг Астарта Віктора Іванчика – 362 тисячі тонн. На третьому місці – Укрпромінвест-Агро сім'ї Порошенків – 242 тисячі тонн. Четверте і п'яте місця посідають Теофіпольський цукровий завод і Аспек Груп – 100 тисяч тонн та 94 тисячі тонн відповідно.
Світові ціни на цукор обвалилися до мінімумів за вісім років
Ціни на цукор-сирець упали більш ніж на 20% через очікування рекордного профіциту від зростання виробництва в Бразилії та Індії.
Невизначеність щодо врожаю в Таїланді може частково стримати подальше падіння цін, адже виробництво відстало від торішнього рівня.