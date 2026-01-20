На Херсонщині пробують вирощувати оливки: як аграрії адаптуються до змін клімату

У Херсонській області стартував експеримент із вирощування оливкових дерев як альтернативи традиційним культурам. Перші саджанці висадили в теплицях, щоб перевірити, наскільки клімат регіону підходить для нової агрокультури.

Херсонські аграрії експериментують з оливками

На Херсонщині стартував експеримент із вирощування оливок, повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. За його словами, канадські організації MetaCluster TIASI та GREEK CHALLENGE розпочали співпрацю з фермерами Херсонщини.

Разом із засновником та генеральним директором стратегічного партнера MetaCluster TIASI Сотірісом А.Бузеасом аграрії висадили перші саджанці оливкових дерев у попередньо визначеній теплиці.

Традиційні культури, які раніше були рентабельними, втрачають свою бізнес-привабливість через зниження врожайності у нових кліматичних реаліях, однак їм на зміну приходять рослини, які відчувають себе комфортно у подібних умовах,

– говорить Прокудін.

За його словами, для вирощування оливи необхідний особливий температурний режим, добрива та полив, тому аграрії тестують клімат регіону та випробовують технологію на невеликій площі. Навесні саджанці пересадять у відкритий ґрунт, а вже наступної зими можна буде побачити початкові результати.

Прокудін зазначив, що ця ініціатива не лише про вирощування оливок, а й про відновлення сільського господарства після війни та створення нових робочих місць і залучення інвестицій.

