На Херсонщине пробуют выращивать оливки: как аграрии адаптируются к изменениям климата

В Херсонской области стартовал эксперимент по выращиванию оливковых деревьев как альтернативы традиционным культурам. Первые саженцы высадили в теплицах, чтобы проверить, насколько климат региона подходит для новой агрокультуры.
Херсонские аграрии экспериментируют с оливками
На Херсонщине стартовал эксперимент по выращиванию оливок, сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина. По его словам, канадские организации MetaCluster TIASI и GREEK CHALLENGE начали сотрудничество с фермерами Херсонщины.
Вместе с основателем и генеральным директором стратегического партнера MetaCluster TIASI Сотирисом А.Бузеасом аграрии высадили первые саженцы оливковых деревьев в предварительно определенной теплице.
Традиционные культуры, которые ранее были рентабельными, теряют свою бизнес-привлекательность из-за снижения урожайности в новых климатических реалиях, однако им на смену приходят растения, которые чувствуют себя комфортно в подобных условиях,
– говорит Прокудин.
По его словам, для выращивания оливы необходим особый температурный режим, удобрения и полив, поэтому аграрии тестируют климат региона и испытывают технологию на небольшой площади. Весной саженцы пересадят в открытый грунт, а уже следующей зимой можно будет увидеть начальные результаты.
Прокудин отметил, что эта инициатива не только о выращивании оливок, но и о восстановлении сельского хозяйства после войны и создание новых рабочих мест и привлечения инвестиций.
