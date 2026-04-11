Виживуть не всі: Росія урізає субсидії та б’є по аграріях
- Росія скорочує державну підтримку агропромислового комплексу через бюджетну кризу, урізаючи субсидії на агротехнологічні роботи та фінансування екологічних заходів.
- Нові вимоги до агрострахування можуть відсіяти дрібних виробників, а фінансування програми розвитку АПК скорочується на 28% до 2027 року.
Криза в бюджеті Росії поглиблюється, попри нові нафтові доходи. Через зростання дефіциту коштів влада вирішила скоротити державну допомогу агропромисловому комплексу, який раніше називала стратегічно важливим.
Як Росія обмежує допомогу аграріям?
Міністерство сільського господарства підготувало проєкт постанови, яка різко обмежує субсидії для аграріїв в бік жорсткої економії, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Документ передбачає різке скорочення державної підтримки російського АПК:
- субсидії на агротехнологічні роботи скоротять або повністю скасують;
- фінансування заходів з охорони ґрунтів та екологічної безпеки виробництва згорнуть;
- підтримку проєктів глибокої переробки зерна й молока припинять.
Щоб отримати субсидії, російським підприємствам тваринництва, садівництва та молочного виробництва обов'язково потрібне буде агрострахування. Фактично це відсіє чимало дрібних виробників, які просто не можуть дозволити собі додаткові витрати.
Показовою є доля програми "Розвиток галузей і технічна модернізація АПК": у 2027 році її фінансування скорочується на 28% – з 438 до 316 мільйонів доларів США,
– говорять у розвідці.
Близько 25 мільйонів з цих коштів перенаправлять на селекцію та насінництво. Однак експерти зазначають, щоці кошти в основному отримають великі науково-дослідні центри та агрохолдинги, які мають власні лабораторії.
Це означає, що виживуть далеко не всі аграрні підприємства. Річ у тім, що малі та середні господарства отримуватимуть ще менше державної підтримки, тоді як фінансовий тиск на них продовжує зростати.
У ширшому контексті скорочення видатків на АПК відбиває системну фіскальну кризу, в якій опинилася росія: обмежений доступ до зовнішніх фінансових ресурсів і роздутий воєнний бюджет залишають дедалі менше простору для підтримки цивільних секторів,
– додали у СЗРУ.
Важливо! У розвідці вважають, що жорстка економія призведе до зменшення інвестицій та скорочення обсягів виробництва у агросекторі Росії вже найближчим часом.
Які ще проблеми у російських фермерів?
Тим часом у Сибіру масово знищують ферми під надуманим приводом. Цілі стада по тисячу голів вбивають, аргументуючи це хворобою тварин, але не проводять жодних досліджень.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що у такий спосіб місцеві "князьки" намагаються ліквідувати відносно незалежних людей, яких важко контролювати.
Це все дуже по-радянськи. Людей не вважають людьми, нічого не пояснюють, просто приходять і кажуть, що "буде так",
– зазначив Огризко.
Він додав, що місцевій владі потрібно, аби люди голосували так, як скажуть у Москві, не читали нічого зайвого, і не слухали новин з Києва. Тому знищення приватних господарств – це певне переосмислення колективізації.
Чому Росія урізає допомогу аграріям?
Допомогу аграріям Москва урізає через величезні проблеми з бюджетом. Уже за перші два місяці 2026 року його дефіцит майже досяг рівня, який планували на весь рік. Ключовим фактором стало різке скорочення надходжень від нафти й газу.
За цей період дефіцит бюджету Росії сягнув приблизно 3,45 трильйона рублів, що відповідає близько 1,5% ВВП. При цьому показник уже перевищив торішній за аналогічний проміжок більш ніж на 1 трильйон рублів.
Водночас економіст Іван Ус розповів 24 Каналу, що наприкінці минулого року російська влада офіційно звітувала про дефіцит на рівні 5,7 трильйона рублів. Однак реальні втрати могли бути значно більшими – приблизно до 8 трильйонів рублів.