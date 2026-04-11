Виживуть не всі: Росія урізає субсидії та б’є по аграріях

Криза в бюджеті Росії поглиблюється, попри нові нафтові доходи. Через зростання дефіциту коштів влада вирішила скоротити державну допомогу агропромисловому комплексу, який раніше називала стратегічно важливим.

Як Росія обмежує допомогу аграріям?

Міністерство сільського господарства підготувало проєкт постанови, яка різко обмежує субсидії для аграріїв в бік жорсткої економії, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Документ передбачає різке скорочення державної підтримки російського АПК:

субсидії на агротехнологічні роботи скоротять або повністю скасують;

фінансування заходів з охорони ґрунтів та екологічної безпеки виробництва згорнуть;

підтримку проєктів глибокої переробки зерна й молока припинять.

Щоб отримати субсидії, російським підприємствам тваринництва, садівництва та молочного виробництва обов'язково потрібне буде агрострахування. Фактично це відсіє чимало дрібних виробників, які просто не можуть дозволити собі додаткові витрати.

Показовою є доля програми "Розвиток галузей і технічна модернізація АПК": у 2027 році її фінансування скорочується на 28% – з 438 до 316 мільйонів доларів США,

– говорять у розвідці.

Близько 25 мільйонів з цих коштів перенаправлять на селекцію та насінництво. Однак експерти зазначають, щоці кошти в основному отримають великі науково-дослідні центри та агрохолдинги, які мають власні лабораторії.

Це означає, що виживуть далеко не всі аграрні підприємства. Річ у тім, що малі та середні господарства отримуватимуть ще менше державної підтримки, тоді як фінансовий тиск на них продовжує зростати.