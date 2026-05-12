Україна готуватиме аграрних фахівців для роботи в Африці

Україна розширює співпрацю з країнами Африки та робить ставку не лише на експорт продовольства, а й на передачу аграрних технологій і досвіду. Для цього держава запускає нові програми підготовки фахівців для міжнародних проєктів.

Україна та НУБіП готуватимуть кадри для міжнародних агропроєктів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Національний університет біоресурсів і природокористування України підписали меморандум про співпрацю, повідомили у Мінекономіки. Документ передбачає новий формат взаємодії між державою, освітою та наукою.

Дивіться також Фермери на окупованих територіях масово знищують овочі через блокування збуту

Підписи під меморандумом поставили заступник міністра Денис Башлик та ректор НУБіП Вадим Ткачук.

У межах співпраці планують запускати спільні програми стажування, практичного навчання та професійного обміну для студентів і молодих спеціалістів. Майбутні фахівці працюватимуть із практичними кейсами у сферах аграрної політики, економіки, управління природними ресурсами та екологічної модернізації.

Також студенти отримають досвід співпраці з державними установами, міжнародними ініціативами та програмами продовольчої безпеки.

Україна розвиває агрохаби у країнах Африки

Одним із ключових напрямів співпраці стане підготовка кадрів для міжнародних аграрних проєктів в Африці. Йдеться насамперед про роботу в агрохабах – центрах перероблювання та розподілу продовольства.

Через такі проєкти Україна допомагає партнерам розвивати місцеву переробку, зміцнювати продовольчу безпеку та впроваджувати сучасні аграрні технології.

У квітні Україна відкрила перший агрохаб у Республіці Гана. Він став прикладом нового підходу до міжнародної підтримки, коли країна не лише постачає продукцію, а й передає власну експертизу та сприяє створенню довгострокових економічних можливостей.

У Мінекономіки наголошують, що розвиток людського капіталу є важливою складовою відновлення економіки та посилення ролі України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

ЮНІДО та Японія протестують 47 технологій для зеленого відновлення промисловості України

Україна не лише сама поширює свій досвід заради розвитку сільського господарства інших країн, які цього потребуютть. Наші аграрії також вчаться новітнім технологіям у агросфері.

Раніше ми писали, що ЮНІДО уклала угоди з 47 японськими компаніями для тестування інноваційних технологій в Україні та навчання понад 30 тисяч українців.

Проєкт охоплює агробізнес, водну інфраструктуру, енергетику, телемедицину та інші ключові напрями, з фінансуванням від уряду Японії.

Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме зазначив, що поєднання японських технологій з українськими інноваціями може створити потужний синергетичний ефект для промислового, соціального та економічного відновлення країни.