Експорт в Україні працює гарно через український морський коридор. Однак зберігати товари у прифронтових областях є ризикованим.

Що відомо про український агроекспорт?

Тому його намагаються якомога швидше вивезти, розказав для 24 Каналу Генеральний директор УКАБ Олега Хоменко.

Згідно з його слів, аграрії закладають продукцію на елеватори якомога далі від лінії зіткнення. Ба більше, вони постійно її вивозять.

Річ у тім, що фермери з прифронтових областей не притримують збіжжя й намагаються швидше вивезти його на продаж,

– пояснив Олег Хоменко.

Зокрема у торгівлі з Європою з початку повномасштабного вторгнення для України був чинний "експортний безвіз". Однак ще до 2022 року країна мала певні обмеження щодо обсягів експорту агропродукції, а за кожним видом товару закріплювалася квота.

Нагадаємо! Для підтримки України ЄС ініціював безмитну торгівлю щодо сільськогосподарської продукції.

Це також відбулося у 2022 році, і "безвіз" працював майже 2,5 року. Але після цього почалося блокування української продукції на кордонах фермерами з Європи. Іноді зерно навіть зсипали.

Через такі дії Єврокомісія ухвалила рішення щодо обмеження експорту продукції з України, тому експорт відбувається згідно з новими правилами. Також, до кожного із виду продукції застосовується квота із можливістю її перегляду надалі.

Тому говорити про те, чи добре впливає, що Європа відкрила для України ворота через повномасштабну війну, мабуть, не варто,

– сказав Хоменко.

Важливо! Він наголосив, що ми платимо занадто високу ціну, й ті ринки, які ми отримали в результаті, не покривають тих витрат, які українці несуть щоденно.

Коли погодять торговельну угоду між ЄС та Україною?

24 вересня Елізабетта Сіракуза, представниця Гендиректорату з питань сільського господарства Єврокомісії, заявила, що Європейська Комісія схвалить торговельну угоду з Києвом. Про це пише Європейська правда.

Погодження угоди відбудеться найближчими днями або тижнями. Після затвердження Радою Євросоюзу угода зможе бути формально прийнята Комітетом асоціації Україна-ЄС.

Що відомо про "торговельний безвіз"?

Європейський Союз запровадив режим автономних торговельних заходів для України ще 4 червня 2022 року. Це відбулося на тлі вторгнення Росії в Україну. Однак з 6 червня 2025 року відбулося відновлення квот для агропродукції.

Однак вже 30 вересня закінчилися перемовини Єврокомісії та України щодо перегляду Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA).