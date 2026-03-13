По 350 гривень за кілограм: як фермер з Черкащини заробляє на незвичному овочі

Фермер з Черкащини вирощує нетрадиційний овоч і заробляє на ньому по 350 гривень за кілограм. Однак інші господарі ставлять на продукт ще вищу ціну.

Який овоч коштує по 350 гривень ?

Про те, як правильно вирощувати рослину, йдеться на ресурсі kurkul.com.

Черкаський фермер Павло Булгаков вирощує 2 гібриди артишоку – Лорка й Тупак. Фермер каже, що найкраще вирощувати овоч не з насіння, а з розсади. Так більш ймовірно, що буде хороший врожай.

Зокрема господар розповідає, що рослинка потребує простору. Важливо, що технічний мінімум міжряддя був 1,6 метра.

Зауважте! Якщо на ділянці є крапельне зрошення з відстанню між емітерами 50 сантиметрів, міжряддя можна скоротити до 1,2 метра.

Водночас для врожайності – краще не садити інших рослин поруч.

Поруч нічого не садять, адже артишок пригнітить сусідів і сам дасть меншу врожайність,

– порадив фермер.

Важливо також дбати, щоб вовчок (найнебезпечніший зі шкідників артишоку) не знищив розсаду рослини. Щоб боротися зі шкідниками є перевірені методи. Наприклад, пастка з банки, або ж ямка 50 на 50 сантиметрів зі свіжим гноєм (її треба заготувати з осені). Потім взимку за морозів яму вивертають і знищують всю популяцію.

Щодо ціни, як виявилося, артишоки – дороговартісний продукт. За кілограм овочу фермер заробляв по 350 гривень.

У сезон я продавав артишок по 350 гривень/кілограм, але були господарства, що продавали дорожче. Якщо добре підживити кущ органікою, можна зібрати понад 2 кілограми плодів з куща,

– пояснив Павло Булгаков.

Він додав, що навіть 1 кілограм з куща на присадибній ділянці повністю покриє витрати на саджанці, вирощування та заробіток.

Що потрібно знати про артишоки?

Господар каже, що плодоніжки рослини можуть принести окрему вигоду. Є покупці, які тільки їх і шукають. Тож, якщо продати свіжий плід не вийде – це не проблема.

Зокрема тому, що під час цвітіння артишок перетворюється на декоративну рослину. Такі квіти купують флористи.

Продукція знайде покупця в будь-якому форматі,

– підкреслив фермер.

Зокрема на ресурсі "Товариство крафту" йдеться про користь продукту. Виявляється, овоч багатий на клітковину, антиоксиданти та сполуки, які стимулюють травлення. Зокрема він підтримує роботу печінки та мікрофлору й очищує судини. А завдяки смоковим якостям – це ще й популярний продукт для низки страв, яких не складно приготувати.

