На Сумщині росіяни атакували аграрне підприємство: загинули працівниці

Російські безпілотники атакували аграрне підприємство в Ямпільській громаді на Сумщині. Внаслідок удару загинули дві працівниці, ще одна жінка отримала тяжкі поранення.

Інфраструктуру підприємства повністю знищено. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Що відомо про наслідки атаки?

У Ямпільській громаді Шосткинського району Сумської області російські безпілотники атакували аграрне підприємство. У момент удару працівники перебували на робочих місцях.

Під завалами зруйнованої будівлі загинули дві жінки віком 72 та 67 років – їхні тіла дістали рятувальники. Ще одна працівниця, 60-річна жінка, зазнала тяжких поранень. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Внаслідок атаки будівлю агрофірми фактично знищено. Обставини та масштаби руйнувань уточнюються.

Наслідки атаки на агропідприємство на Сумщині / Фото з телеграм-каналу Олега Григорова

Що відомо про інші атаки на агропідприємства України?