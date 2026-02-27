На Сумщині росіяни атакували аграрне підприємство: загинули працівниці
- Російські безпілотники атакували аграрне підприємство в Ямпільській громаді на Сумщині, загинули дві працівниці, ще одна жінка отримала тяжкі поранення.
- Будівлю агрофірми фактично знищено, обставини та масштаби руйнувань уточнюються.
Інфраструктуру підприємства повністю знищено. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Що відомо про наслідки атаки?
У Ямпільській громаді Шосткинського району Сумської області російські безпілотники атакували аграрне підприємство. У момент удару працівники перебували на робочих місцях.
Під завалами зруйнованої будівлі загинули дві жінки віком 72 та 67 років – їхні тіла дістали рятувальники. Ще одна працівниця, 60-річна жінка, зазнала тяжких поранень. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Внаслідок атаки будівлю агрофірми фактично знищено. Обставини та масштаби руйнувань уточнюються.
Наслідки атаки на агропідприємство на Сумщині / Фото з телеграм-каналу Олега Григорова
Що відомо про інші атаки на агропідприємства України?
У листопаді 2025 року внаслідок атаки російських дронів на ферму в Чернігівщині загинуло близько 1000 свиней, а також пошкоджено інфраструктуру. Інформація про події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У вересні росіяни завдали ракетного удару по агропідприємству на Сумщині, внаслідок якого постраждали 12 осіб. Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки, ведеться досудове розслідування за фактом воєнних злочинів.
У липні 2025 року Росія атакувала агропідприємство на Миколаївщині, спричинивши пожежу на складі площею 4000 квадратних метрів та знищила три автівки. Протиповітряна оборона збила п'ять ворожих безпілотників та постраждалих немає.