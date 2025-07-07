Дрон окупантів пролетів над фермерами на Херсонщині: в мережі поширили відео

У мережі поширили відео, де фермери в Херсонській області тікають від російського безпілотника прямо на полі. Серед них, зокрема, була дитина.

Про це пише 24 Канал із посиланням на допис американської журналістки Zarina Zabrisky.

Дивіться також Прапор України замайорів на окупованій Херсонщині: кадри привітання від морпіхів

Атаки росіян на Херсонщині

Американська журналістка 7 липня поширила відео на своїй сторінці в соцмережі "X", де українські фермери тікають від ворожого безпілотника.

Дрон на машину летить! Тікайте!

– Вигукнула жінка.

Російський дрон пролетів над фермерами: дивіться відео

"Російський безпілотник атакував сім'ї, що працюють у полі, у Херсонській області", – підсумувала журналістка.

До слова, росіяни атакували територію Пологівського району, спричинивши займання на полі пшениці. Окупанти продовжують систематично атакувати українські поля, унаслідок чого зменшується майбутній врожай пшениці.