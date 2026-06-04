Миші атакують Австралію: фермери втрачають врожаї та витрачають сотні тисяч доларів

Австралійські фермери зіткнулися з новою серйозною проблемою – масовим розмноженням мишей, які знищують посіви та проникають у житлові будинки. Гризуни вже завдають аграріям значних збитків і змушують витрачати додаткові кошти на захист полів.

Гризуни знищують посіви та завдають мільйонних збитків

Масова навала мишей охопила великі сільськогосподарські райони Австралії, повідомляє BBC. Гризуни активно поширюються не лише на полях, а й у житлових будинках, господарських приміщеннях та складських комплексах.

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Ситуація ускладнюється тим, що місцеві аграрії вже працюють в умовах нестабільних поставок пального та добрив. Тому додаткові витрати на боротьбу зі шкідниками стали ще одним серйозним викликом для галузі.

Фермери змушені або пересівати посіви, які були пошкоджені мишами, або витрачати значні ресурси на розкладання спеціальних отруєних приманок. За словами виробників, йдеться про сотні тисяч доларів додаткових витрат.

Фермери називають ситуацію найгіршою за останні роки

Фермер із Західної Австралії Джефф Косгроув, який обробляє близько 14 тисяч гектарів землі та вирощує пшеницю, ріпак, люпин і ячмінь, розповідає, що нинішня навала стала однією з наймасштабніших за всю його кар'єру.

За понад 25 років роботи він лише двічі був змушений використовувати отруйні приманки для боротьби з гризунами. Водночас цьогорічну ситуацію фермер оцінює як значно гіршу, ніж масштабне нашестя мишей у 2021 році.

Тоді від гризунів постраждали великі території штатів Новий Південний Уельс і Квінсленд. Масштаби проблеми були настільки серйозними, що в одному з виправних закладів довелося евакуювати ув'язнених через пошкодження інфраструктури мишами.

Цього року перші повідомлення про різке збільшення популяції гризунів надійшли із Західної Австралії ще в березні. Згодом аналогічну проблему почали фіксувати й фермери сусідньої Південної Австралії, що свідчить про подальше поширення навали.

Австралія екстрено рятує врожай від масштабної навали гризунів

Раніше ми повідомляли, що Австралія дозволила використання потужної отрути для боротьби з мишачою навалою, яка загрожує врожаю.

Проблема охопила кілька регіонів, де гризуни завдають значних економічних збитків, поїдаючи зерно та пошкоджуючи обладнання.

Нашестя гризунів стало додатковим ударом для австралійського агросектору, який уже відчуває наслідки подорожчання добрив і пального через геополітичну напруженість, а також ризики майбутнього кліматичного явища Ель-Ніньйо.