Ефективне зрошення необхідне Україні для того, щоб утримати обсяги орних земель на тій же позначці, що й зараз. Водночас європейський досвід не підходить для України.

Без відновлення зрошення оброблення полів неможливе

Без ефективного зрошення Україна може втратити половину аграрного виробництва, повідомляє 24 Канал із посиланням на Всеукраїнську аграрну раду.

Вже зараз ми бачимо наслідки в Бессарабії, у Миколаївській області, цьогоріч на Херсонщині загинуло близько 400 000 гектарів посівів, ще півтора мільйона гектарів пошкоджені,

– говорить заступник голови ВАР Михайло Соколов.

За його словами, ситуація змушує фермерів переходити на технології обробітку ґрунту, які економлять вологу: strip-till (коли обробляють вузькі смуги під посіви, а міжряддя залишають недоторканими), no-till (прямий посів без механічної обробки ґрунту). Але цього недостатньо, вважають у ВАР, і Україні потрібна національна стратегія водозабезпечення.

Через кліматичні зміни ми можемо втратити половину аграрного виробництва. Щоб цього не сталося, потрібна державна політика – з відновлення зрошення, накопичення води та її розподілу по сезонах. Бо питання не лише в обсягах води, а в тому, як вона розподілена впродовж року,

– говорить Соколов.

Ситуація, коли на початку року води забагато, а потім посуха, так само, за його словами, унеможливлює сільське господарство.