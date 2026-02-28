Правила бронювання у 2026 році: до чого готуватися фермерам у березні

Чимало громадян України мають право на бронювання. Зокрема це стосується деяких фермерів.

Хто з фермерів може отримати бронювання у березні 2026 року?

Однак власники земельних ділянок повинні відповідати певним критеріям, аби отримати бронь, про що йдеться на сайті Юристи.UA.

Так українець запитав, чи може він створити фермерське господарство та стати юридичною особою, щоб отримати бронь від мобілізації. Зокрема він уточнив, що має земельний пай у розмірі 7 гектарів.

Однак юристи пояснили, що все не так просто. За подібних умов неможливо отримати бронювання від призову, адже створення фермерського господарства саме по собі її не дає. У цій ситуації необхідно, щоб господарство отримало статус критично важливого, а після цього вже оформлюється бронювання конкретних осіб (зокрема і й голови ФГ, якщо він є керівником).

Зокрема в наказі № 3650 від 22 грудня 2025 року вказані критерії, яким має відповідати особа, щоб отримати бронювання. Це потрібно зробити для підтвердження статусу критично важливого підприємства в галузі сільського господарства.

Критерій 1 – це те, що підприємство має проводити діяльність з виробництва, переробки та збуту (експорту) сільськогосподарської продукції, основним видом діяльності згідно з КВЕДами.

Критерій 2 – фермерське господарство має відповідати одному з трьох таких пунктів:

здійснювати оброблення угідь багаторічних насаджень на площі не менше 50 гектарів для виробництва продукції плодових, які знаходяться на балансі підприємства; здійснювати оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 1 000 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності; бути економічно активними.

Зверніть увагу! Обсягом річного доходу у цьому випадку має бути не менше 40 мільйонів гривень.

Що ще слід знати українцям?