Чи треба спилювати дерево біля паркану до початку 2026 року
- Норми будівельних відстаней від дерев до паркану діють з 2019 року і не поширюються на дерева, висаджені до цього часу.
- Мінімальна відстань від стовбура до паркану має бути 4-6 метрів, враховуючи діаметр крони.
Відстань від паркану до дерев та кущів визначається будівельними нормами. Проте, встановлені були вони лише у 2019 році. Тобто, діють вони саме з цього часу.
Яка відстань може бути від дерева до паркану?
На дерева, що були висаджені до 2019 року ці норми не поширюються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
Нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів. На інші сторони, наприклад, які межують з вулицею, ці норми не розповсюджуються,
– йдеться у публікації.
Водночас ДБН Б.2.2-12:2019 встановлюють, що:
- відстань від стовбура до паркану повинна бути як мінімум 4 – 6 метрів;
- також ця відстань має враховувати діаметр крони.
Зауважимо, що відстань від дерева до паркану не може бути менш як половина діаметра крони. На практиці це виглядає так:
- уявимо, що крона має діаметр 10 метрів;
- відповідно, радіус – 5 метрів, а отже відстань не може бути менше цього значення.
Що важливо знати власникам земельних ділянок в Україні?
ДБН від 2019 року встановлюють і відстань від паркану до кущів. Вона має складати не менш як 1 метр. Це правила саме для новопосаджених кущів.
Станом на зараз, будівельні норми регулюють і висоту паркану. Наприклад, між сусідами загородження не може бути вище 2 метрів.
Паркан з боку вулиці може бути дещо більший. Його максимально можлива висота – 2,5 метри.