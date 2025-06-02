На ринках України почали продавати першу місцеву черешню

Цьогоріч українські садівники зазнали сильного удару з боку несприятливих погодних умов під час цвітіння дерев. Однак попри великий відсоток знищеного врожаю, українська черешня починає з'являтися на прилавках.

Українські виробники почали продавати черешню

Українські садівники розпочали продаж місцевої черешні нового врожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Попри весняні заморозки та несприятливі погодні умови, сезон черешні в Україні стартував вчасно.

Читайте також Ціни на черешню в Україні знижуються, але все одно найвищі за останнє десятиліття

Станом на сьогодні, черешня з місцевих господарств пропонується до продажу за ціною 100 – 200 гривень за кілограм (2,41 – 4,82 долара за кілограм) – залежно від сорту та обсягів партії. При цьому якість пропонованої продукції в більшості випадків оцінюється як невисока.

Для порівняння, гуртові партії імпортної черешні високої якості наразі реалізуються у діапазоні 400 – 850 гривень за кілограм (9,70–20,70 долара за кілограм), залежно від сорту та країни-виробника.

Також експерти зазначають, що основну пропозицію на ринку нині становлять ранні сорти кісточкових фруктів. Водночас рання черешня зазвичай не має високий попит серед гуртових покупців через досить дрібний калібр ягід. У зв'язку з виходом на ринок черешні більшого калібру, більшість садівників планують переглядати ціни на ранні сорти в бік зниження.

Зверніть увагу! Експерти нагадують, що торік перші постачання черешні на внутрішній ринок також стартували приблизно в цей же період. Проте тоді ціни на ягоду починалися від 50 гривень за кілограм (1,20 долара за кілограм), що вдвічі дешевше, ніж поточні цінові рівні.