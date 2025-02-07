Яйця в Україні подорожчають: чи варто купувати їх зараз

Після новорічних свят яйця почали дешевшати. Теперішні тенденції на ринку свідчать про те, що незабаром вартість цього продукту збільшиться.

Як змінилась вартість яєць

Аналітик Максим Гопка каже, що на здешевшання яєць після Нового року вплинуло збільшення пропозиції, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Зверніть увагу! За словами Гопки, торік виробництво яєць зросло на 0,7%.

Максим Гопка Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Ціни на яйця неочікувано трохи відкотилися назад після Нового року, швидше за все, через те, що в Україні немає сильних перебоїв з електропостачанням, і температура повітря упродовж останнього місяця була переважно плюсова, а тому затрати на виробництво були не такими суттєвими.

Гопка каже, що яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем. Однак, є і вірогідність утримання вартості цього продукту на рівні, який є зараз.

Може й бути така ситуація, що вартість яєць взагалі не зросте, а триматиметься на тому ж самому рівні. Все залежатиме від того, які в квітні будуть погодні умови. Якщо у березні-квітні буде тепло, то передумов до зростання ціни не буде,

– зауважує Гопко.

Зауважте! Гопко каже, що через кілька днів після Великодня вартість яєць може опуститися на рівень 2024 року.