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Агро 24 Агроновини Популярна українська риба зникне з прилавків: до чого готуватися українцям
20 липня, 13:56
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Популярна українська риба зникне з прилавків: до чого готуватися українцям

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Вилов щуки та товстолоба в Україні зменшився через підрив Каховського водосховища та спад рибного промислу.
  • Риболовля ускладнена через окупацію, мінування та екологічні проблеми.

З прилавків може зникнути популярна в Україні риба. Йдеться, зокрема, про щуку та товстолоба. Річ у тім, що вилов цієї риби сильно знизився.

Чому зменшився вилов риби в Україні?

Основною причиною зниження вилову є підрив Каховського водосховища, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

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Своєю чергою, іхтіолог Юлія Куцоконь вбачає проблему дефіциту щуки та товстолоба у спаді рибного промислу в цілому.

 

Юлія Куцоконь

Іхтіолог

Рибалки-любителі не мають права виходити на воду на човнах, це заборонено. І не аматори теж. Промисловцям зараз теж важко отримувати дозволи, через воєнні дії і воєнний стан.

Куцоконь також додала, що значна частина територій, де виловлювалися товстолоб та щука, зараз недоступні через:

  • окупацію;
  • мінування;
  • екологічні проблеми.

Важливо!  Вартість такої риби в супермаркетах України доволі висока. До прикладу, товстолоб у "Сільпо" коштує – 110 гривень за кілограм, щука – 229 гривень за кілограм.