20 липня, 13:56
Популярна українська риба зникне з прилавків: до чого готуватися українцям
Основні тези
- Вилов щуки та товстолоба в Україні зменшився через підрив Каховського водосховища та спад рибного промислу.
- Риболовля ускладнена через окупацію, мінування та екологічні проблеми.
З прилавків може зникнути популярна в Україні риба. Йдеться, зокрема, про щуку та товстолоба. Річ у тім, що вилов цієї риби сильно знизився.
Чому зменшився вилов риби в Україні?
Основною причиною зниження вилову є підрив Каховського водосховища, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".
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Своєю чергою, іхтіолог Юлія Куцоконь вбачає проблему дефіциту щуки та товстолоба у спаді рибного промислу в цілому.
Рибалки-любителі не мають права виходити на воду на човнах, це заборонено. І не аматори теж. Промисловцям зараз теж важко отримувати дозволи, через воєнні дії і воєнний стан.
Куцоконь також додала, що значна частина територій, де виловлювалися товстолоб та щука, зараз недоступні через:
- окупацію;
- мінування;
- екологічні проблеми.
Важливо! Вартість такої риби в супермаркетах України доволі висока. До прикладу, товстолоб у "Сільпо" коштує – 110 гривень за кілограм, щука – 229 гривень за кілограм.