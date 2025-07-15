Популярна українська риба зникне з прилавків: до чого готуватися українцям

З прилавків може зникнути популярна в Україні риба. Йдеться, зокрема, про щуку та товстолоба. Річ у тім, що вилов цієї риби сильно знизився.

Чому зменшився вилов риби в Україні?

Основною причиною зниження вилову є підрив Каховського водосховища, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

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Своєю чергою, іхтіолог Юлія Куцоконь вбачає проблему дефіциту щуки та товстолоба у спаді рибного промислу в цілому.

Юлія Куцоконь Іхтіолог Рибалки-любителі не мають права виходити на воду на човнах, це заборонено. І не аматори теж. Промисловцям зараз теж важко отримувати дозволи, через воєнні дії і воєнний стан.

Куцоконь також додала, що значна частина територій, де виловлювалися товстолоб та щука, зараз недоступні через:

окупацію;

мінування;

екологічні проблеми.

Важливо! Вартість такої риби в супермаркетах України доволі висока. До прикладу, товстолоб у "Сільпо" коштує – 110 гривень за кілограм, щука – 229 гривень за кілограм.