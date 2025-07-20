Почему уменьшился вылов рыбы в Украине?
Основной причиной снижения вылова является подрыв Каховского водохранилища, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".
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В свою очередь, ихтиолог Юлия Куцоконь видит проблему дефицита щуки и толстолобика в спаде рыбного промысла в целом.
Рыбаки-любители не имеют права выходить на воду на лодках, это запрещено. И не любители тоже. Промышленникам сейчас тоже трудно получать разрешения, из-за военных действий и военного положения.
Куцоконь также добавила, что значительная часть территорий, где вылавливались толстолоб и щука, сейчас недоступны из-за:
- оккупации;
- минирования;
- экологических проблем.
Важно! Стоимость такой рыбы в супермаркетах Украины довольно высокая. К примеру, толстолоб в "Сильпо" стоит – 110 гривен за килограмм, щука – 229 гривен за килограмм.