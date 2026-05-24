Похід у ліс може обернутися проблемами: де в Україні не варто збирати гриби

Наприкінці весни та на початку літа в Україні зазвичай сезон "тихого полювання" входить у розпал, а в лісах можна знайти різноманіття грибів. Однак збирати їх можна не скрізь, навіть їстівні.

Де не варто збирати гриби в Україні?

Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році частина територій на півночі України досі залишається забрудненою радіоактивними елементами, розповіла мікологиня, наукова співробітниця Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко в інтерв'ю "Главкому".

За словами науковиці, вибух на ЧАЕС викинув деякі радіонукліди, які ще довго залишатимуться у навколишньому середовищі. Наприклад, якщо період напіврозпаду цезію становить близько 30 років, то деякі ізотопи урану та плутонію зберігають небезпечні властивості тисячі й навіть мільйони років.

Водночас експертка наголошує, що гриби мають властивість активно накопичувати ці небезпечні речовини з ґрунту.

Гриби здатні накопичувати радіоактивні ізотопи. Тому навряд чи варто збирати гриби в Чорнобильській зоні, а особливо на півночі зони,

– наголосила Шевченко.

Особливо вона радить уникати для "тихого полювання" окремих районів:

північно-західних районів Київської області;

а також північно-західних районів Житомирської області.

Ба більше, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник наголошує, що збирання грибів на території зони відчуження не просто небажане, а суворо заборонене. Не можна збирати гриби та ягоди, вживати чи вивозити їх за межі зони.

Це не лише становить серйозну небезпеку для здоров’я, а й передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність,

– попереджають у заповіднику.

Чому не можна збирати гриби у заповідниках?

До того ж не можна збирати гриби в Україні і на природоохоронних територіях. Міколог, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Остап Богославець у розмові з 24 Каналом розповів, що в окремих заповідниках "тихе полювання" повністю під забороною.

Зокрема, у Карпатах гриби не можна збирати на території Природний заповідник Ґорґани.

Збирання грибів заборонено в деяких об'єктах природно-заповідного фонду. У заповідних зонах національних парків, регіональних ландшафтних парків і біосферних заповідників заборонений не лише збір, а подекуди навіть сам прохід,

– пояснив Богославець.

Потрапити до таких зон можна лише з дозволу адміністрації та у супроводі працівників, а відвідують їх переважно науковці.