Закон регулює як близько до забору може бути розміщено певні рослини. Йдеться, зокрема, про куща та дерева.

Як близько до забору може бути посаджено дерева?

Мінімальна відстань від краю земельної ділянки (що межує з сусідньою) до найближчого дерева (куща) визначається державними будівельними нормами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Читайте також Рік великого врожаю: коли Україна побила аграрний рекорд за останні 34 роки

Спираючись на дані ДБН Б.2.2-12:2019, можна визначити, що мінімальна відстань має бути така:

до кущів – щонайменше 1 метр;

до стовбурів дерев – як мінімум 4 – 6 метрів.

Зазначимо, що, коли йдеться про дерева, враховується і діаметр крони. Відстань від неї до ділянки сусідів має бути більш як визначений радіус.

Розглянемо приклад, де крона 9 метрів. Відповідно, відстань від дерева до забору має бути більш як 4,5 метри.

Зверніть увагу! Гілки вашого дерева не можуть заходити на сусідню ділянку.

Чи потрібно вирубувати старі дерева біля забору?

Попри вказані раніше правила, вирубувати старі дерева непотрібно. Річ у тім, що описана вище норма, набрала чинності 1 жовтня 2019 року. Вона діє лише для нових ділянок і дачних забудов.

Цікаво! У Франції на відстань від дерева до сусідської межі впливає очікуваний розмір крони.