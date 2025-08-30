Как близко к забору могут быть посажены деревья?

Минимальное расстояние от края земельного участка (граничащего с соседним) до ближайшего дерева (куста) определяется государственными строительными нормами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Опираясь на данные ДБН Б.2.2-12:2019, можно определить, что минимальное расстояние должно быть такое:

до кустов – не менее 1 метра;

до стволов деревьев – как минимум 4 – 6 метров.

Отметим, что, когда речь идет о деревьях, учитывается и диаметр кроны. Расстояние от нее до участка соседей должно быть более чем определенный радиус.

Рассмотрим пример, где крона 9 метров. Соответственно, расстояние от дерева до забора должно быть более чем 4,5 метра.

Обратите внимание! Ветки вашего дерева не могут заходить на соседний участок.

Нужно ли вырубать старые деревья возле забора?

Несмотря на указанные ранее правила, вырубать старые деревья не нужно. Дело в том, что описанная выше норма, вступила в силу 1 октября 2019 года. Она действует только для новых участков и дачных застроек.

Интересно! Во Франции на расстояние от дерева до соседской границы влияет ожидаемый размер кроны.