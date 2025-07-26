Продукти подешевшали: де українцям шукати товари за вигідною ціною

Багато українців шукають наразі способи заощадити. Зокрема громадяни намагаються знайти методи недорого закупитися харчовими продуктами.

Як заощадити на продуктах?

Подібну можливість активно надають українські магазини, пише 24 Канал.

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Наприклад, знижки на продукти пропонує популярна мережа магазинів Сільпо. Покупці можуть придбати все – від м'яса до овочів.

Так можна побачити є приємні знижки на молочні продукти:

вершкове масло – 74,90 гривень замість 102 гривень (-27% знижки);

кисломолочний сир – 69,90 гривень замість 97,99 гривні (-29% знижки);

молоко – 38,99 гривні замість 57,99 гривні (-34% знижки);

сир моцарела – 49,99 гривні замість 75,99 гривень (-34% знижки);

сметана – 47,99 гривні замість 61,99 гривень (-21% знижки).

Фото скриншот з магазину "Сільпо"

Зможуть побалувати себе й смаколиками ті особи, що закупаються у Сільпо. Магазин надав такі знижки на солодощі:

батончик bounty – 19,99 гривні замість 29,79 гривень (-33% знижки);

шоколад Milka зі шматочками печива Oreo – 129 гривень замість 224 гривень (-42% знижки);

тістечко заварне 22,90 гривень – замість 30,90 гривень (-26% знижки);

морозиво Milka міні-мультипак – 329 гривень замість 469 гривень (-30% знижки).

Фото скриншот з магазину "Сільпо"

Також заощадити можна при покупці овочів, фруктів та ягід. Наприклад, томати черрі вдасьться прикупити за 79,20 гривні замість 99 гривень (-20% знижки). Лохина коштує 199 гривень замість 298 гривень (-31% знижки). Ціни на слива складає 11,54 гривні замість 13,90 гривень (-17% знижки).

Зауважте! Для отримання такої знижки слід замовити доставку у Сільпо або ж особисто відвідати магазин.