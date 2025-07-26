Як заощадити на продуктах?

Подібну можливість активно надають українські магазини, пише 24 Канал.

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Наприклад, знижки на продукти пропонує популярна мережа магазинів Сільпо. Покупці можуть придбати все – від м'яса до овочів.

Так можна побачити є приємні знижки на молочні продукти:

вершкове масло – 74,90 гривень замість 102 гривень (-27% знижки);

кисломолочний сир – 69,90 гривень замість 97,99 гривні (-29% знижки);

молоко – 38,99 гривні замість 57,99 гривні (-34% знижки);

сир моцарела – 49,99 гривні замість 75,99 гривень (-34% знижки);

сметана – 47,99 гривні замість 61,99 гривень (-21% знижки).

Фото скриншот з магазину "Сільпо"

Зможуть побалувати себе й смаколиками ті особи, що закупаються у Сільпо. Магазин надав такі знижки на солодощі:

батончик bounty – 19,99 гривні замість 29,79 гривень (-33% знижки);

шоколад Milka зі шматочками печива Oreo – 129 гривень замість 224 гривень (-42% знижки);

тістечко заварне 22,90 гривень – замість 30,90 гривень (-26% знижки);

морозиво Milka міні-мультипак – 329 гривень замість 469 гривень (-30% знижки).

Фото скриншот з магазину "Сільпо"

Також заощадити можна при покупці овочів, фруктів та ягід. Наприклад, томати черрі вдасьться прикупити за 79,20 гривні замість 99 гривень (-20% знижки). Лохина коштує 199 гривень замість 298 гривень (-31% знижки). Ціни на слива складає 11,54 гривні замість 13,90 гривень (-17% знижки).

Зауважте! Для отримання такої знижки слід замовити доставку у Сільпо або ж особисто відвідати магазин.