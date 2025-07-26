Как сэкономить на продуктах?

Подобную возможность активно предоставляют украинские магазины, пишет 24 Канал.

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Например, скидки на продукты предлагает популярная сеть магазинов Сильпо. Покупатели могут приобрести все – от мяса до овощей.

Так можно увидеть есть приятные скидки на молочные продукты:

сливочное масло – 74,90 гривен вместо 102 гривен (-27% скидки);

творог – 69,90 гривен вместо 97,99 гривен (-29% скидки);

молоко – 38,99 гривны вместо 57,99 гривны (-34% скидки);

сыр моцарелла – 49,99 гривны вместо 75,99 гривен (-34% скидки);

сметана – 47,99 гривны вместо 61,99 гривен (-21% скидки).

Фото скриншот из магазина "Сильпо"

Смогут побаловать себя и вкусностями те лица, что закупаются в Сильпо. Магазин предоставил такие скидки на сладости:

батончик bounty – 19,99 гривны вместо 29,79 гривен (-33% скидки);

шоколад Milka с кусочками печенья Oreo – 129 гривен вместо 224 гривен (-42% скидки);

пирожное заварное 22,90 гривен – вместо 30,90 гривен (-26% скидки);

мороженое Milka мини-мультипак – 329 гривен вместо 469 гривен (-30% скидки).

Фото скриншот из магазина "Сильпо"

Также сэкономить можно при покупке овощей, фруктов и ягод. Например, томаты черри удастся прикупить за 79,20 гривны вместо 99 гривен (-20% скидки). Голубика стоит 199 гривен вместо 298 гривен (-31% скидки). Цены на слива составляет 11,54 гривны вместо 13,90 гривен (-17% скидки).

Обратите внимание! Для получения такой скидки следует заказать доставку в Сильпо или лично посетить магазин.